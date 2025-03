So niedlich überrascht Mike Heiter seine Leyla zum Jahrestag

Wer erinnert sich noch daran? Ein Jahr ist es her, dass Mike Heiter (32) seiner Leyla Lahouar (28) ganz offiziell die Frage gestellt hat, ob sie seine Freundin sein möchte. Selbstverständlich, dass das Jubiläum dieses besonderen Tages auch gebührend gefeiert werden muss. In ihrer Instagram-Story zeigt Leyla die niedliche Überraschung, die ihr Verlobter für sie vorbereitet hat: Schon an der Tür des Hotelzimmers klebt eine glitzernde Eins. Im Inneren wartet auf sie ein liebevoll dekorierter Raum mit Luftballons in Herzform, Konfetti und Blumen. Und selbstverständlich Mike, der seine Liebste erwartet.

"Wie kann man nur so süß sein", schwärmt Leyla und fängt fröhlich an zu lachen, als sie sieht, dass Mike schon mal begonnen hat, die bestellten Burger zu verspeisen. Der Realitystar weiß eben, wie er seine Leyla glücklich macht. Dass die beiden ein absolutes Traumpaar sind, haben sie im vergangenen Jahr immer wieder unter Beweis gestellt. An die Echtheit ihrer Liebe wollte zu Beginn nicht jeder glauben – inzwischen sind sie nicht nur gemeinsam in ein Haus gezogen und haben Formate wie Promi Big Brother als Team gemeistert, sondern sind sogar schon verlobt. Die Frage aller Fragen stellte Mike ihr tatsächlich spontan im TV. Auch wenn sie schon dort unter Tränen Ja sagte, folgte vergangenen Monat noch einmal ein Antrag im ganz großen Stil. Während ihres Dubai-Urlaubs überraschte der 32-Jährige sie am Valentinstag mit einem 1,5-Karat-Diamantring.

Da sich ihre Beziehung von Anfang an in der Öffentlichkeit abgespielt hat, ist es wohl auch nicht weit hergeholt, dass sie auch ihre Hochzeit mit ihren Fans teilen möchten. Vor wenigen Wochen verkündeten die beiden Dschungelcamp-Stars deshalb, dass sie eine eigene Hochzeitsdoku bekommen werden. "Wir haben 'Ja' gesagt! Es ist endlich offiziell und wir dürfen euch mitteilen, dass ihr unseren Weg zum Ja-Wort ab August in vier exklusiven Doku-Folgen sowie unsere traumhafte Hochzeit live bei BILDplus verfolgen könnt", verriet die Bachelor-Bekanntheit zu einem Teaser auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar mit ihrem Dackel Alani

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige