Sie genießen die Zeit zu dritt in vollen Zügen! Seit Anfang 2021 ist Model Elsa Hosk (33) im absoluten Glück: Sie und ihr Freund Tom Daly durften am 11. Februar ihre erste gemeinsame Tochter Tuulikki Joan auf der Welt willkommen heißen. Seitdem teilt die Laufstegschönheit immer mal wieder Einblicke in ihr Leben als Mama – so wie jetzt wieder: Elsa veröffentlicht ein paar süße Bilder mit ihrer kleinen Familie im Schnee!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 33-Jährige eine niedliche Fotoreihe von sich und ihren zwei Liebsten. Ob vor einer Schneewalze, im tiefen Schnee oder der winterlichen Waldlandschaft – Elsa, Tom und Tuulikki haben sichtlich Spaß daran, für die Kamera zu posieren. Absoluter Hingucker der Pics: die ziemlich stylishen Winter-Outfits der drei. "Das ist Tuulis erster Schneetag", schreibt die Beauty ganz begeistert zu dem Netzbeitrag.

Dass Elsa in ihrer neuen Rolle als Mutter total aufgeht, betonte sie erst vor wenigen Monaten im Netz. Zu einem niedlichen Schnappschuss ihrer kleinen Tochter schrieb sie: "Ich bin total besessen von ihr!" Ihre Follower konnten ihr da nur zustimmen und hinterließen etliche liebe Kommentare.

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrer Tochter und ihrem Partner Tom Daly

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Partner Tom Daly und Tochter Tuulikki im Januar 2022

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosks Tochter Tuulikki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de