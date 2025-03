Herzogin Meghan teilt private Familienmomente mit ihren Kids

Mit einem charmanten Schnappschuss begrüßt Herzogin Meghan (43) ihre Follower zum Frühlingsanfang und gewährt dabei einen seltenen Einblick in ihr Leben als Zweifachmama von Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Auf Instagram zeigt sie ihre Kinder beim Erdbeerpflücken in einem offenbar privaten Garten ihres Hauses im kalifornischen Montecito. Die kleinen Royals sind auf dem Bild zwar nicht direkt zu erkennen, doch eine ausgestreckte Kinderhand hält eine rote Erdbeere in die Kamera, während eine andere kleine Hand einen Korb voller Früchte trägt. Im Hintergrund ist zudem der nackte Fuß eines weiteren Kindes zu erkennen. Meghan kommentiert das Bild mit den Worten "Auf den ersten Frühlingstag!" und bleibt damit ihrer Linie treu, das Gesicht ihrer Kinder nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Ob die Erdbeerernte etwa Meghans besonderem Hobby, dem Einkochen von Marmeladen, zugutekommt? In ihrem Netflix-Format "With Love, Meghan" verriet die Herzogin, dass sie beim Umzug in ihr Anwesen 2020 von den Obstpflanzen im Garten inspiriert wurde. "Meine Großmutter hat früher Apfelbutter gemacht und ich liebe die Vorstellung, dass meine Kinder irgendwann den Duft von langsam köchelndem Obst mit Zuhause verbinden", sinnierte sie in der Sendung. Im Frühling wird Meghan sogar ein Produkt aus ihrem Hobby der Öffentlichkeit zugänglich machen: Ein Himbeeraufstrich soll Teil ihrer Lifestyle-Marke As ever sein.

Die seltenen Einblicke in das Leben von Archie und Lilibet sorgen für Begeisterung unter Meghans Fans. Seit ihrem Rückzug als aktive Mitglieder der britischen Königsfamilie achten Meghan und Harry (40) strikt auf die Privatsphäre ihrer Kinder. Doch hin und wieder teilt die Herzogin kleine Eindrücke ihres Familienalltags, wie zuletzt ein entzückendes Foto ihres Ehemanns, der mit der kleinen Lilibet im Arm kuschelt.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie, März 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie in Windsor

