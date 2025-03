Liebesgeste: Ralf Schumacher benennt Schaumwein nach Étienne

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (49) ist heute erfolgreicher Winzer und hat seiner Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne ein ganz besonderes Denkmal gesetzt. Auf der Weinmesse Pro Wein in Düsseldorf präsentierte er einen Schaumwein seiner Marke Schumacher Wines, der den Namen seines Lebenspartners trägt. Der Schaumwein "Étienne" wurde nach intensiver Verkostung von Étienne benannt, wie Ralf Bild berichtet: "Wir haben ihn 'Étienne' genannt, weil dieser ihm bei der Verkostung der Jahrgangsweine auf meinem Weingut so gut gefallen hat." Auch Étienne zeigt sich gerührt und erklärt online, er fühle sich geehrt: "Es ist ein französischer Touch zu einem slowenischen Produkt."

Ralf und Étienne hatten ihre Beziehung im Sommer 2024 öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sich die beiden häufiger zusammen auf Veranstaltungen. Neben öffentlichen Auftritten – etwa bei der McDonald's Kinderhilfe-Gala in München – betonen die beiden in Interviews regelmäßig ihre enge Verbindung. Étienne, dessen Vater Serge Bousquet-Cassagne ein bekannter Agrarfunktionär ist, war früher für die französische Partei Front National tätig. Ralf hingegen gibt an, sich durch die Beziehung in einem völlig neuen Lebenskapitel zu befinden. In einem Interview mit dem kroatischen Magazin Gloria verriet er: "Ich bin glücklicher als je zuvor." Offensichtlich ist die Verbindung der beiden nicht nur persönlich, sondern auch geschmacklich eine harmonische Kombination.

Hergestellt aus nachhaltig angebauten Reben auf steilen Terrassenlagen in Slowenien vereint der Schaumwein "Étienne" Chardonnay, Pinot Noir und Ribolla Gialla. Neben einer exzellenten Qualität symbolisiert er auch die Harmonie zwischen den Partnern. Ralfs Leidenschaft für den Weinbau und Étiennes Begeisterung für das Produkt machen den Sekt zu einem besonderen Liebesbeweis. Seit ihrer Beziehung zeigt sich Ralf, Vater eines Sohns, privater und offener als je zuvor – eine Seite, die Fans an ihm zu schätzen wissen.

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

Getty Images Ralf Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

