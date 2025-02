Jamie Laing spricht offen über seinen Kampf mit Tinnitus

Jamie Laing (36), bekannt aus der Serie "Made in Chelsea", hat in der TV-Sendung "This Morning" über eine persönliche Herausforderung gesprochen: Seit fast einem Jahrzehnt leidet er an Tinnitus. Er erzählte von seiner ersten Begegnung mit der Erkrankung vor neun Jahren, als er plötzlich ein anhaltendes Klingeln wahrnahm, welches er zunächst nicht zuordnen konnte. "Ich suchte im ganzen Haus nach dem Geräusch, bis ich realisierte, dass es in meinem Kopf war", teilte Jamie mit. Seitdem lebt er mit dem permanenten Summen oder Pfeifen, das er als "wirklich belastend" bezeichnete. Jamie betonte, wie wichtig es sei, über diese unsichtbare Krankheit zu sprechen, da andere sie weder hören noch nachempfinden können.

Über die möglichen Ursachen seiner Erkrankung sprach der Realitystar ebenfalls: "Lautstarke Musik. Ich habe meine Ohren nie geschützt. Ich war oft in Nachtclubs und London ist auch einfach sehr laut", gab er offen zu. Jamie warnte seine Fans eindringlich davor, das Thema Gehörschutz zu ignorieren, und appellierte daran, Vorsicht walten zu lassen: "Schützt eure Ohren und passt auf euch auf, damit ihr nicht lebenslang mit Tinnitus leben müsst." Trotz der Herausforderungen, die ihm der Alltag mit Tinnitus manchmal bereitet, erklärte Jamie, dass sich das Gehirn mit der Zeit anpassen könne. "Es ist wirklich schwer, aber man lernt, damit zu leben", sagte er.

Neben seinen gesundheitlichen Herausforderungen gab Jamie auch private Einblicke in sein Leben mit seiner Frau Sophie Habboo, die ebenfalls in "Made in Chelsea" zu sehen war. Erst kürzlich sprach Jamie im Podcast "Great Company" außerdem über seine ambivalenten Gefühle, Vater zu werden. Trotz seines Kinderwunsches sei die dauerhafte Verantwortung eines Kindes eine große Angst für ihn gewesen. Immer wieder gibt Jamie solch offene Einblicke in seine persönlichen Herausforderungen. So teilte er in der Vergangenheit auch seine Erfahrungen mit Panikattacken.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Laing, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige