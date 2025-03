Diese Hinweise gibt es zum Ort von Joko und Klaas' Quizshow

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) starten mit ihrer neuen Live-Quizshow "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", die am Samstagabend auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wird. Was die Show besonders macht: Der Austragungsort bleibt bis zum Showstart um 20:15 Uhr streng geheim. Das Konzept ermöglicht es jeder Person, ohne Casting und Voranmeldung teilzunehmen – vorausgesetzt, sie schafft es rechtzeitig zum überraschend bekannt gegebenen Standort, wo es um ein Preisgeld von 100.000 Euro geht. Hinweise auf den Ort gibt es bislang nur wenige.

Im Podcast "Baywatch Berlin" verriet Klaas zwar Details zu den Neuerungen der Show, den Standort ließ er aber offen. Klar ist jedoch: Es wird dieses Mal nicht in Berlin spielen, wie es bei der Pilotfolge vor einem Jahr der Fall war. Stattdessen kündigte der Sender an, dass die Orte der Show überraschend und sogar absurd sein können – angedeutet wurden ungewöhnliche Locations wie eine Baustelle oder eine Lamaweide. Programmchef Hannes Hiller betonte, dass die Vielfalt der Standorte absichtlich so geplant sei, dass alle aus dem ganzen Land eine Chance hätten, die Show zu erreichen – mit etwas Glück und Schnelligkeit.

Das Format der Quizshow basiert auf der erfolgreichen Pilotfolge, die im Rahmen der 24-Stunden-Programmübernahme von Joko und Klaas erstmals ausgestrahlt wurde. Damals gewannen die beiden Moderatoren in ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben die außergewöhnliche Sendezeit und konnten eine ganze Nacht frei nach ihren Vorstellungen gestalten. Mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" greifen sie nun das Konzept wieder auf, jedoch mit zusätzlichen Überraschungen. Ihre Fans können sich erneut auf den einzigartigen Humor und die unvorhersehbaren Ideen des beliebten Duos freuen, das längst für seine besonderen Showkonzepte bekannt ist.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt im Mai 2024

Seven.One / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben"

