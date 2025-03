Fans sind außer sich wegen Bad Bunnys Calvin-Klein-Kampagne

Bad Bunny (31), bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, sorgt erneut für Aufsehen – diesmal als neues Werbegesicht der legendären Unterwäschemarke Calvin Klein. In einer brandneuen Kampagne präsentiert sich der Rapper lediglich in Boxershorts und sorgt damit nicht nur bei seinen Fans für Schnappatmung. Die Video- und Fotoaufnahmen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, haben die Kommentarspalten förmlich explodieren lassen. "Ich hyperventiliere buchstäblich" und "Wie oft hast du dieses Video gesehen? Ja." sind nur einige der euphorischen Reaktionen seiner Bewunderer. Selbst Prominente wie Shawn Mendes (26), der mit einem einfachen "Guapo" kommentiert, und Elevator Boy Tim Schaecker (26) zeigen ihre Begeisterung öffentlich.

Über die genauen Hintergründe der Zusammenarbeit zwischen Bad Bunny und Calvin Klein (82) ist wenig bekannt, die Wahl scheint aber kein Zufall zu sein. Der Rapper ist bekannt für sein mutiges und unkonventionelles Auftreten, das perfekt zur modernen und experimentellen Ausrichtung der Marke passt. Das Label hat in der Vergangenheit bereits mit anderen hochkarätigen Stars wie Justin Bieber (31) und Kendall Jenner (29) zusammengearbeitet – doch Bad Bunny bringt mit seinem einzigartigen Stil und seiner inzwischen weltweiten Popularität eine neue Dynamik in die Werbereihe. Die viralen Clips, die die Kampagne begleiten, haben auf Plattformen wie TikTok und Instagram bereits millionenfache Aufrufe erzielt.

Bad Bunny, der in seiner Musik und seinem Auftreten regelmäßig Geschlechterrollen infrage stellt und sich besonders in der LGBTQ+-Community großer Beliebtheit erfreut, bleibt auch außerhalb der Musikszene Gesprächsthema. Bereits zuvor überraschte er mit extravaganten Outfits und seiner unverhohlenen Einstellung, immer authentisch zu sein. "Alles, was ich tue, repräsentiert mich", sagte Bad Bunny in einem Interview. Auch Designer Calvin Klein dürfte sich über die Wahl seines neuesten Models freuen, denn mit dem Chartstürmer hat die Marke nicht nur einen anziehenden Werbeträger, sondern einen Trendsetter, der Menschen verschiedener Hintergründe anspricht und beantwortet, was moderne Mode ausmacht: Individualität und Mut.

Getty Images Calvin Klein, Designer

Getty Images Bad Bunny, Musiker

