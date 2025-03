"Möchte wachsen": Justin Bieber gibt Aggressionsprobleme zu

Justin Bieber (31) hat am Wochenende ein persönliches Geständnis geteilt, das seine Fans aufhorchen ließ. In einem Instagram-Post deutete der Sänger an, dass er an seinen Wutproblemen arbeiten möchte. "Ich habe auch Aggressionsprobleme, aber ich möchte wachsen und nicht so viel darauf reagieren", schrieb Justin. Der Beitrag erschien kurz nach einem gemeinsamen Abendessen mit seiner Frau Hailey Bieber (28) in West Hollywood, bei dem Beobachtern die vermeintlich angespannte Stimmung des Paares auffiel, wie People berichtet. Justin, der zuletzt durch kryptische Social-Media-Posts und einen müden Auftritt für Schlagzeilen sorgte, teilte außerdem ein Foto seines Sohnes Jack, der seit August 2024 fester Bestandteil der Bieber-Familie ist.

Dieser Einblick in Justins Gefühlswelt ist nicht der erste in letzter Zeit. In den vergangenen Wochen sprach der Musiker wiederholt darüber, wie er sich als "Betrüger" und "unqualifiziert" fühle – eine Rückschau auf seinen schnellen Aufstieg zum Superstar. Seine Familie und Ehe schienen jedoch ein Lichtblick zu sein, wie auch Hailey in den sozialen Medien gezeigt hat. Während der gemeinsame Abend in einem Sushi-Restaurant schick erschien, zog vor allem Justins geordneter Look Aufmerksamkeit auf sich: ein schlichtes weißes Hemd und schwarze Hosen – ein deutlicher Kontrast zu seinem jüngst ungestylten Auftreten. Gleichzeitig kursieren Gerüchte um die Ehe des Paares, die beide jedoch routiniert durch öffentliche Auftritte und liebevolle Postings entkräften.

Justins Bereitschaft zur Selbstreflexion erinnert Fans daran, wie turbulent seine Reise im Rampenlicht war. Vom Kinderstar auf YouTube zum globalen Musikphänomen hat er seit seinem Durchbruch 2010 große Erfolge gefeiert, kämpft jedoch bis heute mit den Schattenseiten des Ruhms. Hailey, die ebenso mit voller Energie an ihrer Karriere und dem gemeinsamen Leben arbeitet, steht ihm dabei zur Seite. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 präsentiert sich das Paar als Einheit, wobei vor allem Haileys fürsorglicher Umgang mit Justins emotionalen Bedürfnissen hervorsticht.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige