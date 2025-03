Amiras Bruder Hima zieht nun auch bei Oliver Pocher aus

Amira Alys (32) Bruder Ibrahim Aly, genannt Hima, hat entschieden, seine Wohnsituation zu ändern und zieht von Oliver Pochers (47) Zuhause in Köln aus. Seit Amira und Oliver 2023 ihre Ehe beendeten, war Hima weiterhin bei dem Comedian wohnen geblieben, obwohl seine Schwester längst das gemeinsame Heim verlassen hatte, berichtete Bild. Trotz der Trennung blieb zwischen Hima und Oliver, die auch beruflich viel miteinander zu tun hatten, eine enge Freundschaft bestehen. Nun hat Hima allerdings eine eigene Wohnung gefunden und wird sich von Oliver als Mitbewohner verabschieden.

Mit der besonderen Patchwork-Konstellation hatten die beiden Männer bislang gut gelebt, auch wenn diese nicht ganz konfliktfrei verlief. Hima, der einst mit seiner Schwester Amira in die Ehewohnung der Pochers zog, baute selbst nach der Trennung der beiden Promis eine weiterhin enge Beziehung zu Oliver auf. Gemeinsame Reisen, berufliche Projekte und Alltagsmomente stärkten ihr Band. Dass Hima sich so gut mit Oliver verstand, brachte jedoch Spannungen zwischen ihm und Amira mit sich. Besonders kritisch sah die Moderatorin den Umstand, dass Hima ohne Rücksprache in Olivers Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" auftrat, den dieser mittlerweile gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy (42) gestaltet. "Du hast nicht gefragt, ob es für mich okay ist. Sondern nur gesagt, du machst es – aber ich soll nicht irgendwie was Blödes denken", sagt sie im Podcast "Liebes Leben", den Amira mit Hima führt.

Hima und Amira verbindet jedoch eine innige Geschwisterbeziehung, die schon seit Kindheitstagen stark ist. Amira bezeichnete ihren Bruder einst liebevoll als ihren "Beschützer" und "Wegweiser". Gerade deshalb belastete die ungewöhnliche Wohnsituation das Verhältnis der beiden in den letzten Monaten zunehmend. Mit Himas Auszug und der neu geschaffenen räumlichen Distanz dürften sich die Wogen nun glätten, was nicht nur die Geschwister näher zueinander bringen könnte, sondern auch die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Oliver und Hima erhalten soll.

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

