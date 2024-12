UK-"Love Island"-Star Arabella Chi ist erstmals schwanger

Arabella Chi, bekannt aus der britischen Version der Realityshow Love Island, hat angekündigt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die 33-jährige Influencerin überraschte ihre Fans auf Instagram mit einem liebevollen Video, in dem sie ihren Babybauch zeigte. Unter dem Beitrag schrieb sie: "Träume werden wahr... Baby Henty kommt im Mai 2025. Du erfüllst jetzt schon unsere Herzen, und wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Mit dieser Nachricht gibt sie bekannt, dass sie und ihr Partner Billy Henty zum ersten Mal Nachwuchs erwarten.

Arabella ist seit einiger Zeit mit dem Geschäftsmann Billy Henty liiert, der Mitbegründer eines Unternehmens für Biohacking und regenerative Medizin mit Kliniken in London, Kanada und Griechenland ist. Die Beziehung der beiden wurde erst kürzlich öffentlich bekannt, als sie im vergangenen Monat gemeinsam gesehen wurden. Quellen berichteten, dass es zwischen ihnen ernst wird. Ein Insider sagte gegenüber The Sun: "Arabella hat immer betont, dass sie den Richtigen finden möchte, und es scheint, als könnte Billy dieser Mann sein. Er ist klug, gutaussehend und führt einen Lebensstil, den sie liebt."

Vor ihrer Beziehung mit Billy hatte Arabella einige turbulente Zeiten in der Liebe. Nach ihrem kurzen Flirt mit Adam Maxted in der All-Stars-Villa von "Love Island" im Januar blieb sie eine Weile allein. Sie hatte zuvor eine Beziehung mit dem Fußballspieler Ruben Dias, schwor aber später auf weitere Dates mit Fußballspielern. Außerdem wurde sie mit Richie Akiva, einem Millionär und engen Freund von Leonardo DiCaprio (50), in Verbindung gebracht.

Arabella Chi im Dezember 2024

Arabella Chi, Oktober 2024

