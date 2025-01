Arabella Chi hat die Hälfte der Schwangerschaft geschafft

Arabella Chi ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Mittlerweile ist die britische Reality-TV-Bekanntheit in der 20. Schwangerschaftswoche – und in wenigen Stunden wird sie auch endlich erfahren, ob sie einen Sohn oder eine Tochter in sich trägt, wie die schwangere Beauty in ihrer Instagram-Story verrät. "Halbzeit meiner Schwangerschaft und 20 Wochen des Wachsens und Liebens von dir und ein Leben lang noch vor uns. Noch zwei Tage, bis wir erfahren, ob du ein kleines Prinzesschen oder ein Prinz wirst und wir können es kaum erwarten", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie liebevoll auf ihren Babybauch herabschaut.

Die Fans der UK-Love Island-Berühmtheit wissen erst seit rund einem Monat von ihrer Schwangerschaft. Anfang Dezember überraschte Arabella mit einem niedlichen Video auf Instagram, in dem sie ihre wachsende Körpermitte erstmals in die Kamera zeigte. "Träume werden wahr... Baby Henty kommt im Mai 2025. Du erfüllst jetzt schon unsere Herzen, und wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", verkündete sie die freudigen Neuigkeiten.

Eine Überraschung war die Schwangerschaftsverkündung wohl allemal – denn auch, dass Arabella in einer Beziehung ist, wurde erst wenige Wochen zuvor offiziell bekannt. Die 33-Jährige ist seit Längerem mit dem Geschäftsmann Billy Henty in einer Beziehung. Dass es bei dem Paar schnell ernst werden könnte, vermuteten auch einige Insider. "Arabella hat immer betont, dass sie den Richtigen finden möchte, und es scheint, als könnte Billy dieser Mann sein. Er ist klug, gutaussehend und führt einen Lebensstil, den sie liebt", berichtete eine Quelle gegenüber The Sun über das Liebesglück der Influencerin.

Instagram / arabellachi Arabella Chi im Dezember 2024

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Unternehmer und Realitystar

