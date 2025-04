Auch diese Romane von Colleen Hoover werden verfilmt

Colleen Hoover begeistert nicht nur mit ihren Büchern, sondern auch mit den Verfilmungen ihrer Werke. Nach ihrem Debüt "Confess", das 2017 als Serie herauskam, schaffte es die Bestsellerautorin mit dem Kinofilm It Ends with Us 2024 erstmals auf die große Leinwand. Während Lily Bloom, gespielt von Blake Lively (37), und ihre dramatische Geschichte über häusliche Gewalt und die erste Liebe Fans weltweit rührten, laufen laut People bereits die nächsten Projekte an. "Verity", "Regretting You" und "Reminders of Him" sind die nächsten Romane der Autorin, die den Sprung auf die Leinwand schaffen sollen und sich schon in verschiedenen Produktionsphasen befinden.

Für die psychologische Thriller-Adaption von "Verity" wurden keine Geringeren als Anne Hathaway (42), Dakota Johnson (35) und Josh Hartnett (46) gecastet. Das Drama um die junge Autorin Lowen Ashleigh, die eine düstere Verbindung zu ihrem Arbeitgeber aufdeckt, soll 2026 Premiere feiern. "Regretting You" hingegen soll schon im Oktober 2025 in die Kinos kommen. Mit Allison Williams (36) und Mckenna Grace in den Hauptrollen erzählt der Film eine tragische Mutter-Tochter-Geschichte voller emotionaler Wendungen. Auch "Reminders of Him", ein Roman über eine frisch aus der Haft entlassene Mutter, die für das Sorgerecht ihrer Tochter kämpft, ist bereits in der Entwicklung – unter der Regie von Vanessa Caswill.

Colleen, eine der erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit, hat ihre Fangemeinde durch authentische und oft schmerzlich ehrliche Geschichten aufgebaut. Ihre Bücher, die regelmäßig Bestsellerlisten dominieren, werden von Kritikern und Lesern gleichermaßen für ihre Vielschichtigkeit gelobt. Durch die kommenden Verfilmungen, zu denen sie teilweise selbst Drehbücher beisteuert, untermauert sie ihren Status als Popkultur-Phänomen. Die Fans dürfen sich auf emotionale Reisen voller Drama, Hoffnung und Liebe einstellen.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Josh Hartnett und Anne Hathaway in New York im Februar 2025

Getty Images Autorin Colleen Hoover bei der Premiere von "It Ends With Us"

