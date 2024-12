Colleen Hoover unterstützt Blake Lively gegen Justin Baldoni

Seit dem vergangenen Samstag ist bekannt, dass Blake Lively (37) ihren It Ends With Us-Kollegen Justin Baldoni (40) unter anderem wegen sexueller Belästigung angeklagt hat. Nachdem sich bereits der Anwalt des Schauspielers und Blake selbst dazu geäußert hatten, meldete sich nun auch die Autorin von "It Ends With Us" zu Wort, auf deren Werk die Buchverfilmung basiert. Colleen Hoover machte ihre Unterstützung der Gossip Girl-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Profil öffentlich und teilte folgende Worte mit ihren Followern: "Blake Lively, du bist seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, nichts anderes als ehrlich, freundlich, unterstützend und geduldig gewesen."

Die 45-Jährige bürgte für Blakes Charakter in ihrer Social-Media-Story und bedankte sich bei ihr: "Danke, dass du genau der Mensch bist, der du bist. Ändere dich nie." Zudem verlinkte sie einen Artikel der New York Times, in dem die Anschuldigungen gegen Justin beschrieben wurden. In der Klageschrift wirft Blake ihrem Co-Star vor, ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen zu haben. Außerdem wurde eine Liste von Forderungen hinterlegt, die die "Für immer Adaline"-Darstellerin während des Filmdrehs an Justin gerichtet haben soll. Darin forderte die 37-Jährige unter anderem, dass der Jane the Virgin-Star ihr keine Nacktvideos oder Bilder von anderen Frauen mehr zeigen durfte und er Blakes Gewicht nicht weiter ansprechen sollte.

Schon während der Pressetour wurde deutlich, dass Colleen sich im Streit zwischen den Darstellern ihrer Hauptfiguren auf Blakes Seite positionierte. Damals gab es nur Gerüchte, dass es während der Dreharbeiten zu Spannungen gekommen sein soll. "Es ist nicht alles so, wie es scheint. Es steckt viel mehr hinter dieser Geschichte. Die Hauptdarsteller und [Buchautorin] Colleen Hoover wollen nichts mehr mit [Justin] zu tun haben", erklärte ein Insider gegenüber People zu der Zeit.

