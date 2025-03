Offiziell: Coupleontour-Nessi ist die neue Princess Charming

Die fünfte Staffel Princess Charming steht vor der Tür. Auch in diesem Jahr möchten wieder 20 Single-Damen die Princess in ihren Bann ziehen. Wie jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung bekannt gegeben wird, ist die Frau, die diesmal nach der wahren Liebe sucht, keine Unbekannte: Die Teilnehmerinnen werden um das Herz von Vanessa Borck (28) kämpfen, die als Nessi von Coupleontour bekannt wurde. "Das wird auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben richtig gemacht habe", verrät die Influencerin in dem Clip.

Von der richtigen Frau an ihrer Seite hat die 28-Jährige auch schon eine ganz bestimmte Vorstellung. "Ich stelle mir meine Traumpartnerin so vor, dass sie mich unterstützt, dass sie mich mit ganz viel Liebe überschüttet und dass sie auch ein Interesse hat, für immer zusammenzubleiben und monogam zu leben", betont Nessi. Sie sei wegen der bevorstehenden Zeit total aufgeregt und nervös – könne es jedoch trotzdem kaum abwarten, die Frauen kennenzulernen.

Die Social-Media-Bekanntheit ist erst seit wenigen Monaten Single. Sie ging acht Jahre mit ihrer Ex-Freundin Ina (28) durchs Leben und bekam eine gemeinsame Tochter. Im vergangenen September verkündete das Paar, das seine Fans viele Jahre als Coupleontour im Netz mit durch sein Leben genommen hatte, jedoch sein Liebes-Aus. Mittlerweile scheinen beide aber über die Trennung hinweg zu sein: Während Ina ihren besten Freund Fabi datet, machte Nessi bereits deutlich, bereit für eine neue Liebe zu sein. "Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich", offenbarte sie auf Social Media.

Instagram / nessiontour nessiontour, Influencerin

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Januar 2024

