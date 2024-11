Giulia Siegel vermisste Papa Ralph auf ihrem 50. Geburtstag

Anlässlich ihres 50. Geburtstags veranstaltete Giulia Siegel (50) am Wochenende eine riesige Party in Köln. Mit dabei waren auch viele Familienmitglieder der einstigen Dschungelcamperin. Doch von einem Mann fehlte jede Spur. "Papa kann nicht hier sein, weil es ihm nicht so gut geht", verriet die TV-Bekanntheit im Beisein von "Punkt 6". Dabei schossen ihr die Tränen in die Augen. Vertreten wurde Ralph Siegel (79) von seiner Frau Laura Käfer und ihrer Tochter Ruby Vivian. Auch Giulias Kinder Nathan, Mia und Marlon, ihr Lebensgefährte Ludwig Heer (43) und ihre Mutter Dunja waren vor Ort.

Die 50-Jährige ist aus dem deutschen Reality-TV kaum wegzudenken. Mit ihren Auftritten sorgt die DJane allerdings nicht immer für Begeisterung bei den Fans. Auch ihre Mitkandidaten haben sich schon das ein oder andere Mal über die Blondine aufgeregt. Ihre eigenwillige Art will sich die dreifache Mutter auch in Zukunft beibehalten. Im Interview mit der Fernsehshow stellte das Model klar: "Ich möchte mir keine Gedanken mehr darüber machen, was andere Leute denken. Wenn ich Bock habe, nackt über die Maximilianstraße zu laufen, mache ich das."

Zuletzt krachte es zwischen der Promis unter Palmen-Siegerin und Claudia Effenberg (59). Nachdem die Ehefrau von Stefan Effenberg (56) öffentlich gegen sie geschossen hatte, machte Giulia gegenüber RTL deutlich: "Claudia Effenberg hat zu dieser Gesellschaft nie gehört und wird auch nie dazugehören." Ihre Vorwürfe seien frei erfunden und würden nur einen Zweck erfüllen: "Die Suche nach Öffentlichkeit bei Frau Effenberg ist gerade wirklich schmerzhaft."

ActionPress / Steffi Adam / Future Image Giulia Siegel mit Freund Ludwig Heer (r.) und den Zwillingen Mia und Nathan Wehrmann

Getty Images Claudia Effenberg

