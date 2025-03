Neuer Look: Simone Biles zeigt sich mit kurzer Bob-Frisur

Simone Biles (28) scheut sich nicht vor Veränderungen! Erst kürzlich präsentierte sich die erfolgreiche Turnerin und elffache Olympia-Gewinnerin in einem neuen Look. Für ihren 28. Geburtstag im März trug sie blonde, bohemian-inspirierte Braids – und zeigte sich so an ihrem großen Tag von einer neuen Seite. Die Braids sind jetzt jedoch schon wieder Geschichte. Auf Instagram zeigt Simone nun ihre neue Frisur: Einen klassischen, schulterlangen Bob. "Mein Bob ist zurück und wieder im Rennen", schreibt sie zu einem Selfie, auf dem sie ihren neuen Look in voller Pracht präsentiert.

Auf den neuen Bildern strahlt Simone bis über beide Ohren. Das könnte daran liegen, dass sie vor Kurzem einen echten Meilenstein erlebte: Ganze zwei Jahre nach ihrer standesamtlichen Trauung holten Simone und ihr Ehemann Jonathan Owens (29) ihre Flitterwochen nach. Die Turnerin und der NFL-Star verbrachten fast zwei Wochen in Südafrika, wo sie zahlreiche romantische Stunden verbrachten. Ein Highlight war ein Paarausritt am Strand der wunderschönen Küste, den die beiden mit zahlreichen Schnappschüssen dokumentierten.

Simone mag es nicht nur, mit ihren Frisuren zu experimentieren – die Sportlerin ist auch eine begeisterte Fashion-Liebhaberin. Das stellte sie erst vor knapp zwei Monaten unter Beweis. Die 28-Jährige gönnte sich eine Hermès Birkin Bag – ein begehrtes Accessoire, das für viele ein Traum bleibt. Mit Unterstützung ihres Mannes Jonathan zelebrierte sie den Kauf mit einem Unboxing-Video auf Instagram. "Jonathan kam für den emotionalen Support mit. Baby, ich habe geschwitzt", schrieb sie humorvoll. Die Tasche, ausgestattet mit braunem Leder und eleganten goldenen Details, wurde von ihr stolz präsentiert. Es war ein Kauf, der mit einem Preis von 33.000 Euro sicher nicht alltäglich war.

Instagram / simonebiles Jonathan und Simone Biles, 2025

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

