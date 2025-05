Einzug in ihr Traumhaus: Simone Biles kann es kaum erwarten

Simone Biles (28) und ihr Mann Jonathan Owens (29) fiebern einem ganz besonderen Ereignis entgegen: dem Einzug in ihr gemeinsames Traumhaus in Texas. Das Power-Paar, das vor Kurzem seinen zweiten Hochzeitstag gefeiert hat, befindet sich zurzeit im "Wartemodus", denn ihr neues Eigenheim wird noch fertiggestellt. Während eines stylischen Auftritts beim legendären Kentucky Derby in Louisville – beide glänzten dort in passenden, lilafarbenen Outfits und verbreiteten glamouröse Couple-Vibes – plauderte Simone gegenüber dem Magazin People aus, dass sie und Jonathan längst bereit wären, endlich die Kisten zu packen: "Wir hoffen, sehr, sehr bald einziehen zu können", sagte die Turn-Queen. Ursprünglich hatte das sportliche Duo geplant, vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris einzuziehen, doch bislang bremsten kleinere Bauverzögerungen und das Wetter ihre Pläne aus.

Nicht nur die Vorfreude auf das neue Zuhause, sondern auch das harmonische Miteinander bei der Hausgestaltung scheint Simone und Jonathan zu beflügeln. "Die Hausbesitzervereinigung hat einiges abgelehnt, aber ansonsten haben wir gut zusammen entschieden, wie unser Haus aussehen soll", erzählte Simone und ließ durchblicken, dass beide einen ziemlich ähnlichen Geschmack teilen. Das Warten bedeutet für die beiden, die eigentlich ständig unterwegs sind, nur eines: Da sie gerade zeitgleich in der Off-Season ihrer sportlichen Karrieren sind, können sie also besonders viel Zeit miteinander verbringen. Simone, die im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris spektakulär performte und in diesem Jahr als Sports Illustrated Sportsperson of the Year geehrt wurde, genießt derzeit diese ungewohnt ruhige Phase gemeinsam mit ihrem Football-Ehemann. Ihre Eltern und sogar frühere Teamkolleginnen wie Aly Raisman (30) waren erst im Winter dabei, als Simone für ihre historischen Leistungen gefeiert wurde.

Abseits des Turntrubels und Footballfelds geben sich die beiden Sport-Champions überraschend bodenständig und privat – und das nicht nur seit dem Umzugsprojekt. In früheren Berichten erzählte Simone begeistert von den Flitterwochen mit Jonathan in Südafrika, auf denen das Paar hautnah wilden Tieren begegnete und lokale Hilfsprojekte besuchte. Kennengelernt haben sich Simone und der NFL-Profi auf der Dating-App Raya – bloß wenige Wochen, bevor die Pandemie das Leben weltweit auf den Kopf stellte. Nach ihrer standesamtlichen Trauung in Houston ließen sie es mit einer Traumhochzeit in Mexiko so richtig krachen. Über Nachwuchspläne sprechen sie zurückhaltend, doch für Simone steht inzwischen nicht mehr nur ihre beispiellose Turnkarriere im Mittelpunkt: "Wenn du zurückgehst, bist du gierig. Es ist deine Entscheidung", sagte sie jüngst mit Blick auf Olympia. Heute genießt sie die gemeinsame Zeit mit Jonathan und freut sich darauf, bald endlich das eigene Haus als Ehepaar zu beziehen.

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im September 2024

