Große Ehre: Simone Biles erhält Award als "Beste Sportlerin"

Simone Biles wurde bei den diesjährigen ESPY Awards in Los Angeles gleich doppelt geehrt. Die 28-jährige Ausnahmeathletin wurde am 16. Juli sowohl als "Beste Sportlerin: Frauensport" als auch für die "Beste Meisterschaftsleistung" ausgezeichnet. Laut People war Simone von der Anerkennung "zutiefst geehrt". In ihrer Rede bedankte sie sich dafür, dass Frauensport in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt ist.

Hinter den Auszeichnungen steht ein beeindruckendes Comeback der Turnerin: Nach ihrem Rückzug aus den Olympischen Spielen in Tokio 2020 kehrte sie bei den Spielen in Paris 2024 fulminant auf die Weltbühne zurück. Die bemerkenswerte Bilanz waren drei Goldmedaillen im Sprung, Mehrkampf und Teamwettbewerb sowie eine Silbermedaille am Boden. "Ich möchte den Menschen danken, die mich auf diesem Weg begleitet haben – meinen Teamkollegen, meinen Konkurrenten, meinen Trainern, meiner Familie und meinen Fans, die mich bei jedem Schritt aufrecht gehalten haben. Ohne euch alle würde ich jetzt nicht hier stehen", sagte Simone in ihrer Dankesrede.

Weiter hob sie die Bedeutung ihres Unterstützungsnetzwerks hervor: "Ein starkes Unterstützungssystem zu haben, das deine Träume versteht und bereit ist, für dich da zu sein, nicht nur wenn du gewinnst, sondern auch wenn du kämpfst, ist wirklich wichtig. Meine aufrichtige Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe gilt allen, die mich auf dieser magischen Reise begleitet haben." Die Auszeichnung als "Beste Athletin" hatte Simone zuvor bereits 2017 erhalten. Insgesamt hält sie nun sieben ESPY Awards in ihrem Trophäenschrank.

Getty Images Simone Biles bei den Espy Awards, 2025

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Getty Images Simone Biles, Turnerin