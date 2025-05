Simone Biles und ihr Jonathan glänzen im Flieder-Partnerlook

Simone Biles (28) und ihr Ehemann Jonathan Owens (29) haben am vergangenen Wochenende beim legendären Kentucky Derby in Louisville für einen echten Hingucker gesorgt. Gemeinsam erschienen die Turn-Olympiasiegerin und der Chicago-Bears-Footballprofi in perfekt aufeinander abgestimmten lilafarbenen Outfits auf der beliebten Pferderennbahn Churchill Downs. Während Simone in einem trägerlosen, mit funkelnden Strasssteinen besetzten Kleid und auffälligem Fascinator glänzte, präsentierte sich Jonathan mit passendem, besticktem Jackett, weißer Hose und sogar einem Hut im gleichen Look wie seine Frau. Unter den zahlreichen prominenten Gästen tummelten sich auch Stars wie Selma Blair (52), Janelle Monáe (39) und Anna Nicole Smiths (✝39) Tochter Dannielynn Birkhead (18).

Die Fans zeigten sich begeistert von dem glamourösen Style des berühmten Paares. Die Make-up-Artistin Deja Blackwell postete Bilder von der 28-Jährigen auf Instagram, woraufhin die Komplimente unter dem Beitrag nur so sprudelten: "Einfach wow! Eine echte Barbie!" oder "Herrlich schön!", war dort zu lesen. Für Simone und Jonathan ist es eine besondere, entspannte Zeit, da beide aktuell eine Pause von ihren Sportkarrieren genießen. Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App kurz vor der Pandemie 2020, ein Jahr später folgte die Verlobung. Im April und Mai des vergangenen Jahres krönten sie ihr Glück mit zwei Hochzeiten – in Houston und Cabo San Lucas.

Abseits des Rampenlichts haben Simone und ihr Mann nach ereignisreichen Jahren einige ruhigere Momente zusammen. Schon im Februar dieses Jahres stand Simone noch einmal im Mittelpunkt, als sie bei der Sports Illustrated Sportsperson of the Year-Gala für ihren historischen Olympia-Auftritt 2024 in Paris geehrt wurde – an ihrer Seite waren Jonathan, ihre Eltern und Ex-Teamkollegin Aly Raisman (30). In Interviews sprach Simone zuletzt offen über ihre Gedanken zur Wettkampf-Zukunft und erwähnte, dass ihr bereits Erreichtes sie demütig mache. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich weiß, wann es Zeit ist aufzuhören", sagte sie der Zeitschrift Sports Illustrated und deutete an, dass für sie mittlerweile auch familiäre Themen eine große Rolle spielen: "Wenn man jünger ist, geht es um Abschlussball oder Studium, jetzt um Familie und Zeit mit meinem Mann. Was ist es wirklich wert?"

Getty Images Simone Biles im Mai 2025

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im September 2024

