Romantik pur: Simone Biles genießt Ausritt mit Mann Jonathan

Nur drei Tage nach ihrem 28. Geburtstag veröffentlichte die olympische Turnerin Simone Biles romantische Fotos von einem ganz besonderen Erlebnis mit ihrem Ehemann Jonathan Owens (29). Das Paar, das seit April 2023 verheiratet ist, unternahm einen gemeinsamen Ausritt – und zwar direkt am Meer entlang. Auf den Bildern, die Simone ihren Fans via Instagram präsentierte, halten sie und Jonathan Händchen, während ihre Pferde über den Sand spazieren. Auf einem anderen Schnappschuss strahlt die Sportlerin zudem in die Kamera und scheint den Ausflug sichtlich zu genießen.

Der verträumte Ausflug folgte auf die Feierlichkeiten zu Simones Geburtstag, die im Zeichen eines Cowboy-Themas standen. Die Turnerin schlüpfte für den Anlass in ein passendes Outfit: ein schwarzer Cowboy-Hut, dazu abgestimmte Stiefel, ein trägerloses Oberteil im Kuhfell-Look und ein weißer Rock. Jonathan widmete seiner Frau zudem eine rührende Liebeserklärung im Netz: "Herzlichen Glückwunsch an meine Frau, meine Königin, meine beste Freundin, mein Ein und Alles", schwärmte der NFL-Spieler. Dazu postete er süße Fotos des Paares und lobte seine Frau als "schöne, witzige, intelligente und selbstbewusste Person", die ihn täglich inspiriere, die beste Version seiner selbst zu sein.

Erst kürzlich genoss das frisch verheiratete Paar seine Flitterwochen in Südafrika. Simone und Jonathan tauchten in die Schönheit des Naturparadieses ein und ließen ihre Follower via Instagram an dieser einmaligen Erfahrung teilhaben. Zu den Highlights zählten unvergleichliche Safari-Erlebnisse, bei denen sie der wilden Tierwelt ganz nah kamen. "Mein Herz ist so voll", kommentierte die Turnerin in einem ihrer Posts, während Jonathan schwärmte: "Südafrika ist noch schöner, als ich es mir je vorgestellt habe."

Instagram / simonebiles Jonathan und Simone Biles, 2025

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025

