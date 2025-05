Sexy Look: Simone Biles posiert im Bikini mit Olympia-Logo

Simone Biles (28) beweist, dass sie wahrhaftig eine Olympia-Queen ist. Die Turnerin verbindet eine lange Geschichte mit den Olympischen Spielen. Aktuell ist sie in Hongkong, um auf der Asian Investment Conference mit jungen Athleten über ihren Weg zu sprechen. Dazwischen scheint auch Zeit für ein wenig Freizeit zu sein. Denn in ihrer Instagram-Story postet Simone ein Bild, das ihre Liebe zu Olympia und ihrem Team zu zeigen scheint. Darauf trägt sie einen roten Bikini, auf dessen Oberteil zum einen die US-Flagge zu sehen ist und zum anderen die Olympia-Ringe darunter. Bei dem Zweiteiler handelt es sich um ein ganz besonderes Stück, mit dem die US-Amerikanerin sicher viel verbindet: Die Bademode wurde extra für das Team USA anlässlich der Olympischen Spiele in Paris 2024 entworfen.

Die Olympischen Spiele in Paris haben für Simone sicherlich eine besondere Bedeutung. In der Disziplin Sprung schaffte sie es mit einer Punktewertung von 15,300 zu ihrer siebten Goldmedaille. Damit sägt die 28-Jährige offiziell am Thron der bisherigen Rekordhalterin Larisa Latynina. Die sowjetische Turnerin ergatterte in den Jahren 1956, 1960 und 1964 insgesamt neunmal olympisches Gold. Somit ist Simone nur noch zwei Medaillen entfernt, um mit ihr gleichzuziehen. 2024 konnte sie zudem noch zwei weitere Male Gold einheimsen: in den Einzelfinals der Disziplinen Schwebebalken und Boden. Zum Rekord reichte das aber noch nicht ganz.

Die nächste Chance, den Rekord zu brechen, wäre 2028 in Los Angeles. Ob es dazu kommen wird, ist aktuell aber fraglich. In einem Interview mit Sports Illustrated erzählte Simone, dass sie einen Rücktritt von den Olympischen Spielen erwäge. "Ich habe so viel erreicht, dass es fast nichts mehr zu tun gibt. Wenn du zurückgehst, bist du nur gierig", meinte die Sportlerin. Darüber hinaus bedeute die Vorbereitung und das Turnier selbst für sie auch immer, Abstriche im Privatleben machen zu müssen. Heute müsse sie deshalb die Zeit mit ihrer Familie und ihrem Ehemann, NFL-Profi Jonathan Owens (29), einbüßen. Sie frage sich aktuell immer wieder, ob es das wert sei.

Getty Images Simone Biles bei der Siegerehrung der Olympischen Spiele 2024

Instagram / simonebiles Simone Biles mit ihrem Mann Jonathan Owens im November 2023

