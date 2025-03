Papst Franziskus zeigt sich erstmals nach Gesundheitskrise

Papst (88) Franziskus I. hat sich nach seiner schweren Erkrankung erstmals wieder öffentlich gezeigt. Wie Bild berichtet, sprach das Oberhaupt der Katholischen Kirche auf einem Balkon der Gemelli-Klinik in Rom für knapp eine Minute zu den Gläubigen. Er saß dabei im Rollstuhl, aber lächelte und sagte: "Ich danke euch allen." Die versammelte Menge jubelte dem 88-Jährigen zu, bevor er in sein Krankenzimmer zurückgebracht wurde und anschließend die Klinik verlassen durfte. Jedoch war trotz seines Lächelns erkennbar, wie erschöpft der Papst von seiner gesundheitlichen Krise noch war.

Der Geistliche war am 14. Februar aufgrund einer Bronchitis, die sich zu einer beidseitigen Lungenentzündung ausgeweitet hatte, in die Klinik eingeliefert worden. Laut Ärzten musste der Papst Sauerstoff über eine Nasenkanüle erhalten und erhielt zudem eine Bluttransfusion. Zwischenzeitlich schwebte er sogar in Lebensgefahr, war jedoch stets wach und bei Bewusstsein. In den vergangenen Tagen berichtete der Vatikan von einer deutlichen Verbesserung seines Gesundheitszustands. Am Mittwoch hieß es, Franziskus benötige keine Sauerstoffmaske mehr. Seine Ärzte bestätigten nun, dass er am heutigen Sonntag entlassen werden soll, allerdings mit einer voraussichtlichen Genesungszeit von mindestens zwei Monaten.

Papst Franziskus hat in seiner Amtszeit seit 2013 immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, darunter Beschwerden am Knie, die ihn oft an einen Rollstuhl gebunden haben. Der Argentinier machte sich jedoch seit Beginn seines Pontifikats einen Namen als nahbarer und volksverbundener Kirchenführer. Sein schlichtes Leben im Gästehaus Santa Marta im Vatikan spiegelt seinen bescheidenen Stil wider. Trotz aktueller Einschränkungen bleibt er seiner Linie treu. "Er ist am glücklichsten, wenn er mit den Gläubigen kommunizieren kann", so ein Vatikan-Insider. Der kurze Auftritt vor der Klinik zeigte einmal mehr die enge Verbindung des Papstes zu den Gläubigen weltweit.

Anzeige Anzeige

ActionPress Papst Franziskus I.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I., Weihnachten 2024