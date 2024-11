Das liebt seine Frau am meisten an "Bergdoktor" Hans Sigl

Während Hans Sigl (55) als Der Bergdoktor auf dem Bildschirm das Herz vieler Fans erobert, hat er privat längst die Richtige gefunden: seine Ehefrau Susanne. Die Fotografin zieht es vor, im Hintergrund zu bleiben, und überlässt für gewöhnlich ihrem Mann das Rampenlicht. In einem seltenen Interview mit Bunte gewährte sie Einblicke in ihre Beziehung. "Wir ergänzen uns sehr gut", erzählte Susanne. Während Hans voller Kreativität und Energie sei, bilde sie den ruhigen Gegenpol. "Wir sind wie Feuer und Wasser – und das passt ganz gut zusammen", erklärte sie charmant.

Susanne begleitet ihren Mann hin und wieder zu Veranstaltungen, bleibt dabei jedoch gerne im Hintergrund. Ihre entspannte Ausstrahlung scheint für Hans genau das Richtige zu sein, um nach stressigen Drehtagen zur Ruhe zu kommen. Gemeinsam finden sie Ausgleich im Alltag: gutes Essen, gemütliche Fernsehabende und offene Gespräche. Besonders betonte Susanne, dass Golfspielen für ihren Hans ein Schlüssel zur Entspannung sei. Es scheint, als hätte der 55-Jährige nicht nur vor der Kamera, als Dr. Martin Gruber, sondern auch privat die perfekte Partnerin an seiner Seite.

Hans und seine Susanne sind seit 2008 verheiratet und genießen ihr gemeinsames Leben abseits des Medienrummels am idyllischen Ammersee in Bayern. Während das Paar privat auf Ruhe setzt, bleibt der gebürtige Österreicher beruflich weiterhin in Action: Bereits 2007 schlüpfte er erstmals in die Rolle des "Bergdoktors" und begeistert seither ein Millionenpublikum. In letzter Zeit sorgten jedoch Gerüchte über ein mögliches Ende der ZDF-Kultserie für Aufsehen. Bei der Bambi-Verleihung vor wenigen Wochen brachte Hans aber Klarheit. "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir gerade drehen. Und auch nicht die vorletzte Staffel", verriet er gegenüber Bunte. Die Fans können also aufatmen – "Der Bergdoktor" bleibt ihnen noch eine Weile erhalten.

Instagram / sigl_hans Susanne und Hans Sigl im Oktober 2022

ZDF/Thomas Schumann, set@setphoto.de Hans Sigl, bei "Der Bergdoktor - Wahrheiten"

