Tolle Quoten: Joko und Klaas begeistern mit ihrer neuen Show

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) haben mit ihrer neuen Liveshow "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für Begeisterung gesorgt. Die erste Folge der ungewöhnlichen Quizsendung wurde am Samstagabend zur Primetime auf ProSieben ausgestrahlt – live von einem Autohof an der A6 in Baden-Württemberg. Der etwas andere Schauplatz und die ungewöhnliche Herangehensweise der Show kamen laut Presseportal offenbar an: Mit einem starken Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern wurde ProSieben eindeutiger Quotensieger in dieser wichtigen Zielgruppe.

2.324 Menschen folgten dem Aufruf, spontan zum Autohof Bad Rappenau Nord zu kommen, um selbst als Kandidatin oder Kandidat teilzunehmen. Im spannenden Finale beantwortete Alina, die erst spät ins Spiel gekommen war, die entscheidende Frage richtig und sicherte sich die Gewinnsumme von 100.000 Euro. "Ich habe meinen Freundinnen versprochen, dass ich teile, wenn ich gewinne – und genau das mache ich!", sagte die Siegerin nach der Show. Die neuartige Show kombiniert Spannung mit Witz und Spontanität, was das Publikum überzeugte. Auch auf Social Media war "Ein sehr gutes Quiz" ein Trend, während die Fans bereits darüber spekulieren, welcher unerwartete Ort als nächstes Schauplatz der Show wird. Die Macher kündigten lediglich an, dass die Sendung am kommenden Samstag an einem neuen, "überraschenden" Standort fortgesetzt werde.

Joko und Klaas beweisen mit diesem Konzept erneut, dass sie Meister darin sind, das deutsche Fernsehen mit frischen und originellen Ideen aufzumischen. Die beiden Moderatoren arbeiten seit Jahren erfolgreich als Duo zusammen und haben mit Sendungen wie "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Circus HalliGalli" Kultstatus erreicht. Privat bleibt vor allem ihr freundschaftliches Verhältnis im Fokus, das laut eigener Aussage ein wichtiger Grund für ihren Erfolg ist. In Interviews betonen sie immer wieder, wie sehr sie sich gegenseitig vertrauen und ergänzen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Juni 2022

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

