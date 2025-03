Wegen seiner kleinen Tochter? Mark Wright gesteht Müdigkeit

Mark Wright (38) und seine Frau Michelle Keegan (37) schweben seit der Geburt ihrer Tochter Palma Elizabeth im absoluten Glück. Am 6. März brachte die Schauspielerin ihr erstes gemeinsames Baby zur Welt, was das Paar zunächst geheim hielt, um die ersten Tage in Ruhe genießen zu können. Mark, der am Samstagmorgen seine Radiosendung moderierte, gab laut dem Magazin The Mirror zu, etwas müde zu sein – allerdings nicht wegen der schlaflosen Nächte mit dem Neugeborenen, sondern wegen ein paar Bier am Vorabend. Dennoch strahlte er über das ganze Gesicht, wenn er über seine kleine Tochter sprach.

In seiner Show erzählte der ehemalige Realitystar, der inzwischen ein erfolgreicher Radiomoderator ist, emotional über die besonderen Momente nach Palmas Geburt. "Der Moment, als ich sie in meinen Armen hielt – macht mich jetzt noch emotional, wenn ich daran denke. Ich denke, alles andere wird unwichtig, und es hat mir klargemacht, worum es im Leben geht", teilte Mark seinem Hörerpublikum mit. Auch über Michelle fand er nur bewundernde Worte. Er nannte sie eine "Superheldin" und betonte, wie sehr er nun Mütter und das, was sie leisten, noch mehr respektiere. Weiter verriet er, dass er während seiner Arbeitspausen regelmäßig mit Michelle und Palma per Videoanruf in Kontakt bleibt.

Mark und Michelle, die in weniger als zwei Monaten ihren zehnten Hochzeitstag feiern, genießen die Zeit in ihrem gemeinsamen Zuhause in Essex, das sie zu einem beeindruckenden Anwesen für ihre junge Familie ausgebaut haben. Die beiden hatten in den letzten Jahren oft über ihre Pläne für eine Familie gesprochen, entschieden sich aber zunächst, Karrieren im Fernsehen und im Radio zu verfolgen. Michelle, die durch ihre Rollen in Serien wie "Ten Pound Poms" bekannt wurde, hatte in Interviews oft betont, wie gut sie und Mark als Team funktionieren. Nach der Geburt ihrer Tochter scheint ihr Glück nun perfekt.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, September 2023

