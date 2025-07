Kurz nach Geburt: Michelle Keegan posiert im Bikini

Michelle Keegan (38) begeistert ihre Fans jetzt mit neuen Bikini-Fotos, die sie nur vier Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes auf Instagram veröffentlicht hat. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Coronation Street", posierte in einem schokoladenbraunen Bandeau-Bikini aus ihrer eigenen Kollektion "Orfila Bee" am Pool. Abgerundet wurde der Look mit einem weißen Leinenhemd und einem Cowboyhut. Michelle, die im März Tochter Palma zur Welt brachte, wurde unter dem Beitrag mit Kommentaren wie "Wunderschön" oder "Du siehst absolut unglaublich aus" überhäuft.

Doch Michelle ist nicht nur mit ihrer Bademodenlinie beschäftigt, sondern hat auch mehrere berufliche Projekte gestartet. Aktuell befindet sie sich laut Daily Mail in Bulgarien, wo sie an einem Projekt für Sky arbeitet. Besonders spannend: Für einen Werbevertrag mit Sky steht sie gemeinsam mit Schauspieler Idris Elba (52) vor der Kamera. Trotz ihres vollen Terminkalenders ist auch Tochter Palma mit vor Ort. Der außergewöhnliche Name soll übrigens eine Hommage an die spanische Insel Mallorca sein, die für Michelle und ihren Ehemann Mark Wright (38) eine besondere Bedeutung hat.

Michelle gelang der Durchbruch als Tina McIntyre in "Coronation Street", seither hat sie sich eine vielseitige Karriere aufgebaut. Zu ihren Erfolgen zählen Rollen in der BBC-Serie "Our Girl" und der Netflix-Produktion "Fool Me Once", die weltweit über 100 Millionen Zuschauer erreichte. Seit 2015 ist sie mit Reality-Star Mark Wright verheiratet, und gemeinsam genießen sie ihre neue Rolle als Eltern. Die Schauspielerin scheint mühelos Karriere und Familienleben zu verbinden, während sie sowohl ihre Modekollektion als auch ihre schauspielerischen Projekte vorantreibt. Fans zeigen sich begeistert von ihrer Energie und ihrer Leichtigkeit in dieser neuen Lebensphase.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan im Juli 2025

Instagram / michkeegan Michelle Keegan mit ihrer Tochter Palma, Juni 2025

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin