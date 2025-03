Michelle Keegan und Mark Wrights Tochter ist auf der Welt

Michelle Keegan (37) und Mark Wright (38) verkünden eine süße Nachricht: Die Schauspielerin und die TV-Persönlichkeit durften ihr erstes Kind, eine kleine Tochter, auf der Welt begrüßen. Auf Instagram teilen die frischgebackenen Eltern nun ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, das ihren Sprössling zeigt. "Wir haben eine neue Liebe, die wir miteinander teilen können", schreiben die beiden dazu und geben auch noch gleich den Namen des kleinen Mädchens bekannt: Palma Elizabeth Wright. Zudem veröffentlichen sie auch das Geburtsdatum ihres kleinen Schatzes: Es ist der 06. März 2025.

Wie das vermerkte Datum erkennen lässt, liegt die Geburt der kleinen Palma bereits einige Tage zurück. Michelle und Mark bestätigen den Familienzuwachs jedoch erst jetzt. Ein möglicher Grund für diese verspätete Bekanntgabe könnte ein Vorfall im Privatleben der Briten sein: Ende Februar brachen vier maskierte Täter in das Millionenanwesen des Paares ein. Auch wenn Michelle und Mark nichts zustieß, saß der Schock wohl tief. Danach zog sich die werdende Mutter für den Endspurt ihrer Schwangerschaft weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Michelle und Mark sind schon seit über zehn Jahren ein Paar. Im "Happy Place"-Podcast sprach die 37-Jährige kürzlich darüber, was ihr Ehegeheimnis ist. "Ich denke, das Wichtigste ist, beste Freunde zu sein", erklärte sie und verriet, dass die beiden versuchen, möglichst viel Zeit gemeinsam zu verbringen. So entschloss sich Mark beispielsweise, während Michelle 2022 für Dreharbeiten in Sydney war, dazu, für sechs Wochen nach Australien zu ziehen, um näher bei seiner Frau sein zu können.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan und Mark Wright mit ihrer Tochter Palma, März 2025

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan bei den National Television Awards 2024

