Ist Jannik Kontalis etwa auf der Dating-App Raya unterwegs?

Seit einigen Wochen ist es um Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) ziemlich still geworden. Bei den Fans des Reality-TV-Paares erhärtet sich der Verdacht, dass es zwischen den beiden kriselt oder sogar alles längst aus und vorbei ist. Einer, der mehr zu wissen meint, ist Steffen Vogeno. Der einstige Bachelorette-Kandidat plaudert in einem TikTok-Clip eine pikante Vermutung über Jannik aus: "Er wurde wohl gesichtet, wie er bei Raya unterwegs ist. Für den ein oder anderen, der Raya nicht kennt: Das ist so eine Datingplattform für mehr oder weniger bekannte Promis."

Für Steffen gebe es für ein solches Profil seitens des damaligen Make Love, Fake Love-Gewinners nur zwei Szenarien: "Option eins ist, Yeliz weiß davon nichts, dann muss sich Jannik warm anziehen. Option Nummer zwei ist, die beiden sind schon gar nicht mehr zusammen, er trauert nicht lange und ist jetzt wieder am Daten." Doch nicht nur dieses Video machte die Runde, sondern sogar vermeintliche Screenshots von Janniks Datingprofil kursieren im Netz. Zu den Behauptungen haben sich bislang weder Jannik noch Yeliz zu Wort gemeldet. Letztere heizte die Gerüchteküche jedoch weiter an. Als ein User, der privat mit der Reality-TV-Welt vernetzt ist, unter einen der vielen Raya-Beiträge über Jannik schrieb: "Getrennt und fünf Minuten später auf einer Dating-App?", versah Yeliz diesen Kommentar mit einem Like. Ob das wohl die indirekte Bestätigung der Dating-App-Gerüchte ist?

Nur eines ist bislang klar: Bevor sich Jannik und Yeliz aus dem Netz zurückgezogen haben, kriselte es zwischen den beiden gewaltig. Eigentlich wollten die Realitystars nach Yeliz' Dschungelcamp-Teilnahme eine schöne Zeit in Paris verbringen. Den Liebesurlaub mussten sie aber wegen einer Auseinandersetzung vorzeitig abbrechen, wie Jannik auf Instagram ehrlich zugab: "Wir haben Paris abgebrochen. [...] Die Wahrheit ist, wir haben uns gestritten und sind dann einen Tag früher abgereist."

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im Oktober 2022

Instagram / yelizkoc Jannik Kontalis und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, 2025

