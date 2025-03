Startdatum für neue "Ex on the Beach"-Staffel ist bekannt

Es dauert nicht mehr lang: Die beliebte Reality-Show Ex on the Beach steht in den Startlöchern, wie auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show angekündigt wurde. "Ab dem 28. April startet die brandneue Staffel von 'Ex on the Beach' auf RTL+", heißt es in dem Statement im Netz. In insgesamt 18 Folgen dürfen sich Fans auf ein explosives Gemisch aus Drama, Tränen, heißen Flirts und jeder Menge Rachegelüste freuen. Auch große Emotionen und aufregendes Gefühlschaos sollen nicht fehlen. Die Singles der Staffel werden laut Ankündigung "definitiv nichts anbrennen lassen", was jetzt schon hohe Erwartungen schürt.

Wie in den Staffeln zuvor werden sich die Verflossenen am Strand von Mexiko wiedertreffen. Doch der Schein des malerischen Urlaubsparadieses trügt, denn neben romantischen Flirts und Annäherungen ist vor allem eins sicher: Konflikte und emotionale Ausbrüche sind vorprogrammiert, wenn die Vergangenheit am Strand erscheint. Ein Aufeinandertreffen werden die Fans wohl mit besonderer Spannung mitverfolgen: Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart. Die einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten trennten sich nämlich erst im November 2024 – es wird also voraussichtlich noch eine Menge Klärungsbedarf geben.

Neben Marvin werden auch sein großer Bruder Calvin Kleinen (33) sowie andere bekannte Reality-TV-Gesichter wie Marlisa Rudzio (35) und Marc-Robin Wenz zu sehen sein. Auch Jenny Grassl (24) und Luca aus Love Island mischen mit. Eine spannende Neuerung in diesen Folgen: Erstmals nehmen auch Paare wie Mou und Vivien Tzouvaras aus Temptation Island teil. Sie müssen sich gemeinsam mit den Ex-Partnern ihrer jeweiligen besseren Hälfte auseinandersetzen – ein Konzept, das garantiert für noch mehr Chaos sorgt. Ob Freundschaften und Beziehungen diesen Belastungen standhalten, erfahren die Zuschauer ab Ende April.

