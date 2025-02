Mit Calvin Kleinen: Das ist der neue "Ex on the Beach"-Cast

Reality-TV-Fans aufgepasst: Der neue Cast von Ex on the Beach ist endlich offiziell und kann sich sehen lassen. "Aktuell laufen die Dreharbeiten für die neue Staffel und wir stellen euch schon jetzt die Kandidatinnen und Kandidaten vor", heißt es in einem Clip der Show auf Instagram, in dem unter anderem Calvin Kleinen (32) und sein Bruder Marvin zu sehen sind. Sie werden am Strand mit ihren Verflossenen Jennifer Degenhart, Christina Rusch (26) alias Shakira und Franziska Temme (30) konfrontiert. Auch die Love Island-Gewinner Jenny Grassl (24) und Luca werden in Mexiko aufeinandertreffen.

Brenzlig könnte es zwischen Marlisa Rudzio (35) und ihrem Ex Fabio werden – das einstige Paar verkündete erst vor wenigen Monaten seine Trennung. Auch Marc-Robin Wenz, der mit Marlisa ein kurzes Techtelmechtel hatte, trifft auf seinen ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Flirt Linda Braunberger (24). Den Cast komplett machen die Germany Shore-Teilnehmer Jermaine Diallo und Sahel sowie Teezy und ein paar Reality-TV-Newcomer. Bianca, Patrizia, Joshi, Chiara, Nana, Marta, Coco und Venera waren bislang noch in keinen Shows zu sehen.

In dieser Staffel gibt es eine Neuerung. Erstmals in der Geschichte von "Ex on the Beach" wird es Paare am Ex-Strand geben. Mit den Temptation Island-Stars Mou und Vivien Tzouvaras sowie der ehemaligen Verführerin Nastasia und ihrem Freund Tobi müssen sich erstmals Paare mit der Vergangenheit ihrer Partner auseinandersetzen. Ob ihre Beziehung der Versuchung standhalten kann, wird sich demnächst zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ihr Freund Fabio im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien

Anzeige Anzeige

Anzeige