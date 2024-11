Marvin Kleinen verkündet Trennung von Jennifer Degenhart

Realitystar Marvin Kleinen verkündet die Trennung von Jennifer Degenhart. In seiner Instagram-Story schreibt der Bruder von Calvin Kleinen (32): "Sicherlich haben einige mitbekommen, dass wir uns getrennt haben! Ich habe in den letzten Tagen alles auf mich wirken lassen und versucht, den Schmerz in Energie und Positivität umzuwandeln! […] Zum Trennungsgrund werde ich erstmal nichts sagen und das Ganze für mich behalten."

Die Trennung dürfte für viele Fans überraschend kommen: Erst im August hatte der Reality-TV-Star einen niedlichen Post veröffentlicht mit einem krassen Liebesbeweis: Auf seinem Hals prangte ein großes "J". Später stellte sich aber heraus, dass das kein permanentes Tattoo war. Jennifer kommentierte den Beitrag damals mit lieben Zeilen. "Ist das süß. Mein Mann", schrieb sie und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Jennifer und Marvin waren seit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love ein Paar. Obwohl sie in der Show kein Perfect Match waren, fanden sie nach den Dreharbeiten den Weg wieder zueinander. Im Promiflash-Interview vor rund einem Jahr machte Jenny klipp und klar deutlich: "Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge!"

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen mit seinem neuen Tattoo

Instagram / jenniferdegenhart_ Jenny Degenhart und Marvin Kleinen, November 2023

