"Welt bricht zusammen": Katharina Eisenblut ist in Klinik

Katharina Eisenblut (30) meldet sich völlig aufgelöst bei ihren Fans. Die Influencerin hat in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – nun leidet sie seit zwei Tagen an starken Kopfschmerzen und Übelkeit, weswegen sie einen Arzt aufsucht. Dort dann die erschreckende Nachricht. "Meine Werte sind leider richtig schlecht. Ich muss jetzt sofort ins Krankenhaus. Meine Welt bricht echt langsam zusammen hier", schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Video, das sie auf dem Behandlungsstuhl des Arztes zeigt.

"Ich habe wirklich extreme Angst gerade. Die Zeit des Ungewissen macht mich so fertig. Mein Herz bricht", meldet sie sich kurz darauf unter Tränen. Katharina hat große Sorge um sich und ihr ungeborenes Baby. Internet-Recherchen zu ihren Symptomen hatten zuvor ergeben, dass es auf eine Schwangerschaftsvergiftung hinweisen könnte. Was genau sie aber hat, wird sich erst in der Klinik herausstellen. "Ich habe noch mehrere Tests, die das im Krankenhaus erst zu 100 Prozent bestätigen werden, aber meine Welt bricht hier gefühlt zusammen", teilt sie mit ihren Fans.

Erst vor wenigen Wochen erhielt die 30-Jährige die Diagnose, an Schwangerschaftsdiabetes zu leiden. Es folgte die Hiobsbotschaft, dass bei dem Baby von Katharina und ihrem Partner Dominic Höppner der Verdacht auf einen Gendefekt besteht. Auf die Fruchtwasseruntersuchung, die diese Vermutung bestätigen oder widerlegen könnte, verzichteten die einstige DSDS-Teilnehmerin und der werdende Vater aber bewusst. "Denn egal, was passiert, wir lieben unsere Tochter über alles", betonten sie auf Instagram.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

https://www.instagram.com/p/DHHGyGWIEAh/ Sängerin Katharina Eisenblut im März 2025

