AJ McLean hofft auf Zukunft mit seiner Ex-Ehefrau Rochelle

AJ McLean (46) blickt hoffnungsvoll in die Zukunft mit seiner Ex-Frau Rochelle Deanna McLean (42). Anfang dieses Jahres gaben der Backstreet Boy und die Stylistin nach knapp 12 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt. Doch ganz abgeschlossen haben sie mit ihrer Beziehung noch nicht, wie AJ im Gespräch mit Us Weekly preisgibt. "Ich denke, wir befinden uns fast in der besten Phase, in der wir je waren. Es gibt große Hoffnungen für die Zukunft. Wer weiß?", zeigt sich AJ zuversichtlich.

Auch in anderen Lebensbereichen könnte es für AJ offenbar nicht besser laufen. "Das Leben ist einfach großartig", schwärmt der Sänger weiter und fügt hinzu: "Ich bin an meinem Höhepunkt. Ich gehe auf die 47 zu, fühle mich aber wie 27." AJ und Rochelle sind stolze Eltern von zwei Kindern. Bereits im März 2023 war von einer vorübergehenden Pause die Rede gewesen, wenige Monate später aber entschieden sich die beiden, eine Paartherapie zu beginnen. Doch die konnte das angespannte Verhältnis zu diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr kitten.

Neben seinem Privatleben läuft es auch beruflich bestens für AJ. Er arbeitet derzeit an mehreren Projekten, darunter ein Solomusik-Projekt und eine neue Netflix-Show, bei der er als Moderator fungiert. "Building the Band" hat er kürzlich mit Nicole Scherzinger (46), Kelly Rowland (43) und Liam Payne (31) erfolgreich abgedreht.

Getty Images AJ McLean beim iHeartRadio Music Festival 2024

Getty Images AJ McLean, Musiker

