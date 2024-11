Diese SMS schrieb AJ McLean Liam Payne kurz vor seinem Tod

Liam Payne (✝31) und AJ McLean (46) verbinden viele ähnliche Erfahrungen im Musikgeschäft. Auch deshalb verstanden sich die Sänger sofort gut, als sie sich bei den Dreharbeiten für "Building the Band" kennenlernten. Im Interview mit der Los Angeles Times spricht der Backstreet Boy nun über seine letzte Nachricht an den jüngeren Sänger. "Hey Mann, geht es dir gut?", stand in der SMS, die der Popstar einen Tag vor seinem Tod bekam. Allerdings schrieb Liam nicht zurück, was AJ bis heute beschäftigt: "Ich kann mir das Hirn zermartern und mich fragen, warum er nicht geantwortet hat. Aber ich verstehe es. Ich hoffe nur, dass die Menschen ihn so in Erinnerung behalten, wie er war - ein großes Herz und ein großes Talent."

Der "I Want It That Way"-Interpret ist selbst seit über drei Jahren nüchtern und unterhielt sich häufig mit dem One-Direction-Mitglied über ihre Alkohol- und Drogenvergangenheit. "Ich habe gemerkt, dass ich mit jemandem spreche, der schon einiges gesehen hatte, der kein normales Leben geführt hatte", berichtet AJ der Zeitung. Er habe es genossen, sich mit Liam auszutauschen und tiefgründige Gespräche zu führen.

AJ wusste nicht, wie sehr der ehemalige X Factor-Kandidat noch mit seiner Drogensucht kämpfte. Als Liam am 16. Oktober verstarb, hatte er einen Mix aus mehreren Drogen in seinem Körper. Wie ABC News berichtete, konnten durch eine Autopsie Kokain, Benzodiazepin und Crack nachgewiesen werden. Darüber hinaus fanden die Untersuchungen sogenanntes "pinkes Kokain", das aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA besteht.

Getty Images AJ McLean im November 2023

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

