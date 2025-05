Das half Backstreet Boy "AJ" im Kampf gegen die Drogen

AJ McLean (47), bekannt als Sänger der Backstreet Boys, hat in einem Interview im "Lulu Podcast: Turning Points" sehr offen über seine langjährige Drogenabhängigkeit gesprochen. Nach mehr als zwanzig Jahren Abhängigkeit befindet er sich seit 2019 auf dem Weg der Besserung. Besonders bewegend schilderte AJ, wie ein Rückfall in Miami vor dreieinhalb Jahren beinahe tödlich endete: "Ich ging an diesem Abend richtig feiern, obwohl ich niemanden vor Ort kannte. Die Situation hätte mich mein Leben kosten können", sagte AJ. Während der aktuell dramatischen Fentanyl-Krise sei er damals noch glimpflich davongekommen, wie er betonte. Besonders ein Moment hat dem Sänger aber damals die Augen geöffnet und ihm klargemacht, dass er dringend etwas ändern muss. Als er nach einer Nacht, in der er Drogen konsumiert hatte, nach Hause kam, wollte er seine jüngere Tochter begrüßen. "Ich ging auf sie zu, um sie zu umarmen, und sie wollte mich nicht umarmen. Und ich fragte: 'Was ist los, Schatz?' Und sie sagte: 'Ich weiß nicht, du riechst nicht wie mein Daddy'." Seit diesem Tag gehe er einen neuen Weg.

Der Sänger gab im Gespräch weiter zu, dass seine größte Hürde darin lag, ehrlich mit sich und seiner Familie zu sein. "Meine Frau wusste längst Bescheid und wartete nur darauf, dass ich ehrlich bin", erklärte der Vater von zwei Kindern. Inzwischen ist klar: Die Ehe mit Rochelle DeAnna McLean (43) ist 2024 nach 13 Jahren zerbrochen, die beiden teilen sich aber weiterhin die Verantwortung für die gemeinsamen Töchter Elliot und Lyric. Auch der Zusammenhalt innerhalb seiner Band spielte eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Drogen: Seine Backstreet Boys-Kollegen hätten einst sogar eine Intervention eingeleitet, als AJ am Tiefpunkt angekommen war. "Als die Jungs es bemerkt haben, weil ich Proben verpasste, sind sie bei mir eingebrochen und haben mich mit Eiswasser überschüttet, als ich weggetreten im Bett lag", berichtete der Sänger 2020 bei "Good Morning America". Die Freundschaft der Band sei für ihn auch heute noch ein wichtiger Rückhalt.

AJ spricht mittlerweile offen über seine Vergangenheit, um anderen Mut zu machen, und auch seine Kinder spielen eine besondere Rolle in seinem Leben. Der Sänger betonte im Podcast: "Meine Kinder haben mich nie betrunken oder high gesehen und sie werden es auch nie." Auch heute setzt er alles daran, seinen Kindern ein verlässlicher Vater zu sein. Zudem scheint er immer noch Hoffnung in eine Zukunft mit seiner Ex zu haben. In den vergangenen Jahren hatte AJ auch versucht, anderen mit Drogenproblemen zu helfen – so unterstützte er noch 2017 Aaron Carter (✝34) dabei, einen Platz in einer Entzugsklinik zu finden. Beruflich geht es ebenfalls bergauf: Die Backstreet Boys arbeiten aktuell an "Millennium 2.0" und stehen kurz vor einer großen Las-Vegas-Show, in der sie ihr berühmtes Erfolgsalbum in voller Länge aufführen werden.

Getty Images Die Backstreet Boys performen, Dezember 2022

Joseph Martinez / PictureLux / ActionPress AJ McLean und seine Töchter Ava und Lyric, April 2023

