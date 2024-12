Höhen und Tiefen: Carmushka teilt rührenden Jahresrückblick

Carmen Kroll, auch bekannt unter ihrem Pseudonym Carmushka, könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein: Die Influencerin erwartet derzeit nach einer langen Kinderwunschreise ihren zweiten Nachwuchs. Dennoch war dieses Jahr für die Content Creatorin von Höhen und Tiefen geprägt, wie sie nun in einem Video auf Instagram zeigt. Darin ist sie nicht nur in glücklichen Momenten wie im Urlaub, bei einem Besuch im Disneyland und auf ihrer Gender-Reveal-Party zu sehen, sondern auch in schweren Zeiten, beispielsweise im Krankenhaus oder beim Weinen.

In dem dazugehörigen Text gibt die Beauty zudem einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlslage. "Ein Jahr in Clips und Videos durchzugehen ist schon extrem, vor allem, wenn man sich an Dinge erinnert, die man komplett vergessen oder verdrängt hatte. Wer bitte war diese Person Anfang des Jahres? Nach außen hin so schwerelos, innen wirklich am Verzweifeln", gibt sie ehrlich zu. Nun sei das alles eher umgekehrt: Nach außen hin chaotisch, aber im Inneren sei sie absolut zufrieden. "Einfach glücklich. Trotz all dem Stress und der scheinbaren Pechsträhne bin ich im Dezember so dankbar, nicht mehr die innere Schwere aus dem ersten Halbjahr in mir zu tragen", schwärmt sie und ergänzt: "Stattdessen trage ich etwas ganz Besonderes unter dem Herzen. Jemand ganz Besonderen."

Für Carmen hat dieses Jahr wohl eine wichtige Bedeutung: Im Mai dieses Jahres machte sie öffentlich, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter einen unerfüllten zweiten Kinderwunsch hatte. Einen Monat später hatten die Content Creatorin und ihr Mann Niclas dann aber endlich allen Grund zur Freude. Auf Instagram verkündeten die Turteltauben die großartigen Neuigkeiten: "Ich bin schwanger", schrieb sie zu einem Clip, der sie mit einem positiven Schwangerschaftstest in der Hand zeigte.

