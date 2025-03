Emely Hüffer heilte in Schwangerschaft toxisches Körperbild

Im Podcast "Hot Soul" sprach Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Emely Hüffer (28) offen über ein Thema, das viele beschäftigt: den Umgang mit dem eigenen Körper. Wie sie während der aktuellen Folge erzählt, habe sie vor ihrer Schwangerschaft unter einem "toxischen Körperbild" gelitten und sich immensem Druck ausgesetzt, einem vermeintlich perfekten Ideal zu entsprechen. Doch durch die Schwangerschaft mit Söhnchen Ocean habe sich das Blatt für Emely gewendet: "Ich habe mich in der Schwangerschaft komplett geheilt." Diese persönliche Wandlung habe ihr Leben nachhaltig verändert: "Ich habe meinen Körper nicht mehr als etwas gesehen, was von außen gesehen wird und was ich benutze, um bestätigt zu werden."

Vor ihrer Schwangerschaft habe Emely etwa 50 Kilogramm gewogen, während der Schwangerschaft sei ihr Gewicht auf knapp 100 Kilogramm gestiegen. Doch anstatt sich davon verunsichern zu lassen, habe sie die Veränderung als einen Teil des Prozesses akzeptiert: "Ich habe mich darüber aber nicht mehr definiert. Es war mir egal, weil ich mir dachte: Ich kreiere gerade ein Leben." Auch nach der Geburt ihres Kindes habe sich diese neue, positive Sicht auf ihren Körper gehalten, wie sie im Podcast betonte.

Emely wurde durch ihre Teilnahme an der ersten "Too Hot To Handle: Germany"-Staffel bekannt. Dort lernte sie Kevin Njie (28) kennen, mit dem sie in der Show zusammenkam. In der Wiedersehens-Show hatten die beiden dann unglaubliche News zu verkünden: Klammheimlich wurden Emely und Kevin zwischen Dreh und Ausstrahlung Eltern. Im Januar 2023 begrüßten sie Ocean Zayde auf der Welt. Seit ihrer Trennung im Sommer 2024 erzieht Emely den Kleinen allein und teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag im Netz und in ihrem Podcast.

Instagram / emskopf Emely Hüffer im März 2025

Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025

