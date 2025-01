So gut kann Emely Hüffers Sohn Ocean (1) schon sprechen

Wie schnell die Zeit vergeht, zeigt Emely Hüffer (28) mit einem Video auf Instagram, in dem sie ein kleines Interview mit ihrem einjährigen Sohn Ocean führt. Das Mama-Sohn-Duo unterhält sich über verschiedene Themen, wobei vor allem eine Tatsache überrascht: Die beiden wechseln immer wieder zwischen Deutsch und Englisch hin und her. Auf die Frage der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit nach Oceans Lieblingsauto antwortet er wie aus der Pistole geschossen: "Lamborghini-Auto!"

Die Fans der 28-Jährigen können gar nicht glauben, wie gut der Kleine schon sprechen kann. "Ich weine – wie schnell kann er bitte auf einmal reden?", fragt eine Followerin in der Kommentarspalte ungläubig. Auch eine weitere Person bewundert die Fortschritte des bald Zweijährigen: "Richtig süß! Und er kann schon so toll sprechen und alles verstehen in dem Alter. Hammer!" Eine Nutzerin vergleicht humorvoll ihre eigenen Sprachkenntnisse mit denen von Ocean und stellt fest: "Er kann einfach besser Englisch als ich..." Emely selbst zeigt sich mächtig stolz auf ihren Sohnemann. "Wie kann man so ikonisch sein?", wundert sie sich in ihrer Bildunterschrift und fügt hinzu: "Ich verstehe ja, er hat mich als Mutter, aber trotzdem."

Oceans Geburt verkündeten Emely und ihr damaliger Partner Kevin Njie (28) bei der YouTube-Reunion der ersten deutschen "Too Hot To Handle"-Staffel. Nachdem es in der Sendung zwischen den beiden gefunkt hatte, wurde aus ihnen ein Paar und wenig später begrüßten sie schon den kleinen Ocean. Das Liebesglück der Show-Sieger hielt aber nicht: Im August vergangenen Jahres verkündete Emely, dass sie und der frühere Fußballer sich getrennt haben. Obwohl sich die Influencerin nur selten über das Ende der Beziehung äußerte, verriet sie als Gast bei "deep und deutlich", dass sie es war, die den Schlussstrich gezogen hatte. "Ich habe das einfach aus Selbstliebe gemacht und um meine seelische Gesundheit an erste Stelle zu stellen und dadurch auch die von meinem Kind, denn er ist mein kleiner Spiegel", erklärte Emely.

Instagram / emskopf Influencerin Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

