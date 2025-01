Emely Hüffer teilt emotionales Video zu Oceans Geburtstag

Emely Hüffer (28) und ihr Sohn Ocean sind ein Herz und eine Seele. Der Kleine wurde nun zwei Jahre alt, was die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit mit einem rührenden Instagram-Post zelebrierte. Sie teilte ein Video mit verschiedenen Aufnahmen aus dem Leben des Mama-Sohn-Duos. Man sieht die beiden tanzen, im Meer baden und zusammen den Alltag genießen. Mehrere Clips, die sie beim Kuscheln und Umarmen zeigen, durften dabei auch nicht fehlen. Den Beitrag hinterlegte Emely mit emotionalen Worten. "Ich kann einfach nicht glauben, dass ich schon seit zwei Jahren deine Mama sein darf", staunte die Influencerin zu Beginn des Videos.

Die 28-Jährige hörte gar nicht mehr auf, über ihren Sohnemann zu schwärmen. "Jeder Tag, den ich mit dir aufwachen darf, ist der schönste Tag meines Lebens", offenbarte sie und gestand, ihre Liebe für Ocean nicht mit Worten beschreiben zu können. "Du bist das schönste, beste, magischste, was mir jemals passiert ist", bewunderte sie ihren Kleinen und brach währenddessen beinahe in Tränen aus. Emely erklärte zudem, wie stolz sie auf Ocean und seine Entwicklung ist – dass sie aber trotzdem gern die Zeit anhalten würde, damit er nicht noch größer wird. Mit den Worten "Mein Universum, mein Ozean" beendete die Reality-TV-Persönlichkeit die herzergreifende Videobotschaft an ihren Sohn.

Emely teilt regelmäßig ihren Alltag in den sozialen Netzwerken. Unter anderem überraschte sie ihre Follower mit einem Post, der zeigt, wie gut Ocean schon sprechen kann. Die TikTokerin führte ein Interview, bei dem der kleine Racker auf ihre Fragen einging. Während er das meiste zwar nur bejahte oder verneinte, fand Ocean auf die Frage nach seinem Lieblingsauto eine rasche Antwort: "Lamborghini-Auto!" Die Fans der beiden waren von dem niedlichen Video begeistert. "Ich weine – wie schnell kann er bitte auf einmal reden?", fragte eine Followerin erstaunt.

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / emskopf Influencerin Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean

