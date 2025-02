So wuppt Emely Hüffer ihren Alltag als berufstätige Mama

Emely Hüffer (28) ist eine viel beschäftigte Frau: Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit ist nicht nur erfolgreiche Content Creatorin, sondern auch stolze Mama eines kleinen Sohnes namens Ocean. Promiflash hat nachgehakt: Wie bekommt sie alles unter einen Hut? "Ich finde, ich habe so Glück dadurch, dass ich online arbeiten kann. Dadurch kann ich immer bei ihm sein. Ich muss jetzt nicht irgendwie weggehen", erklärte Emely bei Marina Hoermanseders Fashion Show und ergänzte: "Klar, bin ich gerade mal kurz weg, aber eigentlich bekomme ich das dadurch perfekt hin. Jetzt bin ich drei Tage weg und ich vermisse ihn so krass."

Dass Emely eine echte Vollblutmama ist, macht sie regelmäßig deutlich. Im Gespräch mit Promiflash verriet die 28-Jährige auch, ob sie sich in naher Zukunft noch mehr Nachwuchs vorstellen könnte. "Nein, gerade nicht. Ich bin immer so im Hier und Jetzt", gab Emely preis und fügte hinzu: "Ich hab das Gefühl, ich will nicht so gerne in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft – ich bleibe lieber so im Moment. Das ist mein Lebensmotto."

Emely wurde durch ihre Teilnahme an der allerersten "Too Hot To Handle: Germany"-Staffel bekannt. Nach der Ausstrahlung kam sie mit ihrem Co-Star Kevin Njie (28) zusammen, der auch der Vater ihres Sohnes ist. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im August 2024 machte Emely die Trennung von dem Fame Fighting-Gewinner in ihrem "Hot Soul"-Podcast öffentlich: "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage."

Anzeige Anzeige

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, August 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige