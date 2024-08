Bestätigt: Kevin Njie und Emely sind tatsächlich getrennt

Seit Wochen munkeln die Fans von Emely Hüffer und Kevin Njie (28), ob die beiden Too Hot To Handle-Stars noch ein Paar sind – denn das einstige Traumpaar zeigt sich nicht mehr zusammen in den sozialen Medien. Nach wochenlangen Vermutungen bricht Emely nun ihr Schweigen in ihrem brandneuen Podcast "Hot Soul" und bestätigt die Vermutung ihrer Community: "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. Ich bekomme so Gänsehaut, wenn ich das sage. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzusetzen."

Im weiteren Verlauf des Podcasts gibt die Blondine auch bekannt, dass sie und ihr Ex schon seit Längerem nicht mehr ein Paar sind: "Wir sind jetzt seit über einem Monat getrennt." An ihrer starken Liebe zueinander soll die Beziehung nicht gescheitert sein, wie Emely betont: "Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht lieben. Es ist auch nichts passiert wie Fremdgehen oder Gewalt."

Emely und Kevin galten eigentlich als das Erfolgspaar der Datingshow "Too Hot To Handle: Germany". Schon in der Sendung waren die beiden unzertrennlich – und auch nach den Dreharbeiten hielt sich diese Anziehung hartnäckig und aus den beiden wurde tatsächlich ein Paar. Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung verzauberten sie ihre Fans mit süßen Babynews. Mittlerweile ist ihr gemeinsamer Sohn Ocean schon seit über anderthalb Jahren auf der Welt.

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean

