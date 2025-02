Das sagt Emely Hüffer zur neuen "Too Hot To Handle"-Staffel

Bald hat das lange Warten ein Ende: Am 18. Februar geht Too Hot To Handle: Germany in die nächste Runde. Emely Hüffer (28) war Teil der ersten Staffel der beliebten Netflix-Datingshow. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit, ob sie die zweite Staffel verfolgen wird. "Ja, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin total gespannt – ich habe schon gesehen, die Mädels, die sind alle so krass. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich richtig", betont Emely.

An dem diesjährigen Cast überzeugen sie besonders die Frauen, wie die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash ausplaudert: "Also die Mädels sind auf jeden Fall alle zehn von zehn." Und welchen Tipp würde sie den neuen Kandidaten mitgeben? "Sei einfach du selbst. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste – egal, was draußen passiert. Dann kommt auch diese Aura, diese Ausstrahlung rüber", erklärt die Mutter eines Sohnes und ergänzt: "Du ziehst ja immer die Leute an, die dann so auf deiner Wellenlänge sind."

In der Realityshow baute Emely eine Bindung zu Kevin Njie (28) auf. Nach den Dreharbeiten kamen die beiden zusammen und wurden sogar Eltern eines kleinen Sohnes: Ocean. Im August 2024 verkündete die Influencerin jedoch die Trennung. "Ich habe das einfach aus Selbstliebe gemacht und um meine seelische Gesundheit an erste Stelle zu stellen und dadurch auch die von meinem Kind, denn er ist mein kleiner Spiegel", erklärte sie bei "deep und deutlich" ehrlich.

Netflix / Paul Hepper Marco, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Netflix Emely Hüffer und Kevin Njie

