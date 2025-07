Kandidatin outet sich durch "Princess Charming"-Teilnahme

Bei der diesjährigen Staffel von "Princess Charming" kämpfen 18 Single-Frauen um das Herz von Vanessa Borck. Doch für die 25-jährige Caro ist die Dating-Show nicht nur eine Chance, die große Liebe zu finden – sie nutzt die Plattform auch, um einen mutigen Schritt zu wagen. "Tatsächlich werde ich mein Coming-out vor meiner Familie bei 'Princess Charming' haben. Also, wenn sie das sehen sollten. Das ist krass", verrät die Studentin aus Köln sichtlich aufgeregt.

In der Show spricht Caro offen mit ihren Mitstreiterinnen darüber, dass sie sich bisher nicht bei ihren Familienmitgliedern geoutet hat. Seinep, eine der Kandidatinnen, zeigt sich im Namen der Gruppe solidarisch und reagiert mitfühlend auf Caros großen Schritt: "Jetzt lässt es sich nicht mehr vermeiden. Sei stolz auf dich, dass du den Schritt gemacht hast." Der offene und unterstützende Umgang bei "Princess Charming" gibt Caro sichtlich Halt in einer für sie so sensiblen Situation.

Neben dem ungewöhnlichen Coming-out sorgt die erste Folge der neuen Staffel für weiteren Wirbel. Schon zu Beginn kommt heraus, dass sich zwei Kandidatinnen bereits kennen: Fiona und Donija. "Doni ist eine alte Bekannte. Wir haben uns vor zwei Jahren mal gedatet", gesteht Fiona direkt zu Beginn. Zunächst ist unklar, wie die beiden zueinander stehen, da es wohl nie ein klärendes Gespräch gegeben hat. Nach einer kurzen Aussprache scheinen die Fronten jedoch geklärt zu sein. Obwohl zwischen Fiona und Donija nun alles gut zu sein scheint, bleibt es spannend zu beobachten, ob ihre Dynamik dem Kennenlernen mit Nessi (28) im Weg stehen könnte.

