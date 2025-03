Trotz Dramas: Rachel Zegler feiert "Schneewittchen"-Triumph

Rachel Zegler (23) hat einen Grund zum Feiern: Die Neuverfilmung von Disneys Klassiker Schneewittchen, in der die junge Schauspielerin die Hauptrolle spielt, führte am vergangenen Wochenende die weltweiten Kinocharts an. In einem Instagram-Post am Montag zeigte sie sich überglücklich und schrieb: "#1 FILM WELTWEIT!" Dazu veröffentlichte sie ein Bild von sich im Schneewittchen-Kostüm, aufgenommen hinter den Kulissen des Drehs. Laut Berichten von Variety spielte der Film, in dem Gal Gadot (39) als böse Königin zu sehen ist, knapp 87 Millionen US-Dollar (ca. 80 Millionen Euro) weltweit ein – trotz seines hohen Budgets von über 240 Millionen Dollar (ca. 221 Millionen Euro).

Die Neuauflage stand bereits vor ihrem Kinostart im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da sie einige Veränderungen an der Geschichte vorgenommen hat. So bietet der Film neue Musik von den Komponisten Benj Pasek und Justin Paul, während Schauspieler Andrew Burnap eine komplett neue Figur spielt, die als Schneewittchens Liebesinteresse eingeführt wurde. Besonders Rachel teilte auf Social Media immer wieder Einblicke in die Dreharbeiten. "Dieses Projekt hat vier Jahre meines Lebens geprägt", schrieb sie in einem weiteren Beitrag. Der Film entstand zudem nicht ohne öffentliche Kontroversen: Rachel, die kolumbianische und polnische Wurzeln hat, musste sich gegen rassistische Anfeindungen wehren, da sie nicht dem klassischen Bild der animierten Schneewittchen-Figur entspricht.

Bereits 2021 war die Schauspielerin aufgrund ihrer Besetzung einer Welle von Kritik ausgesetzt, über die sie offen sprach. Menschen erschienen sogar vor ihrer Wohnung, um ihre Empörung auszudrücken, wie sie kürzlich berichtete. Dennoch wehrte sich die Schauspielerin und betonte, stolz auf ihre Arbeit an dem Film zu sein. Mit ihrer Leistung als Maria in Steven Spielbergs (78) Neuauflage von "West Side Story" wurde sie bereits zum Star und gewann einen Golden Globe. Seitdem hat sie sich in Hollywood etabliert, unter anderem mit ihrer Rolle im Film "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes". Abseits der Filmwelt bleibt sie für viele ein Vorbild, nicht nur durch ihr Talent, sondern auch durch ihre Standhaftigkeit.

Disney Rachel Zegler in "Schneewittchen", 2025

Getty Images Rachel Zegler, "Schneewittchen"-Hauptdarstellerin

