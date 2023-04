Erster Trailer: So spannend wird das "Hunger Games"-Prequel!

Am 16. November ist es so weit – die Hunger Games-Vorgeschichte kommt in die Kinos! "Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes" spielt 64 Jahre vor Peeta und Katniss' Story und erzählt die Geschichte des jungen Coriolanus Snow, lange bevor er der Präsident des Landes wird. Der erste Trailer verspricht viel: Drama, Liebe, Action und Gewalt kommen in dem Streifen offenbar nicht zu kurz! Mit dabei sind unter anderem Tom Blyth (28) und Rachel Zegler (21) in den Hauptrollen. Aber auch Game of Thrones-Star Peter Dinklage (53) und Euphoria-Darstellerin Hunter Schafer spielen in dem Film mit.

