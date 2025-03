Ausnahme: "Unter uns"-Star Isabell Hertel bekommt Umstyling

Isabell Hertel (51) hat sich einem kleinen Makeover unterzogen. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren Teil der RTL-Serie Unter uns ist, zeigt sich mit einer frischen, helleren Haarfarbe und langen Extensions. Dahinter steckt jedoch nicht nur ein spontaner Wunsch, sondern ein längerer Abstimmungsprozess mit der Serienproduktion. "Es muss ja auch so ein bisschen zur Rolle passen", verriet Isabell in einem Interview mit RTL. Trotz der Wartezeit ist das Ergebnis am Ende genau nach ihrem Geschmack geworden – und macht sie sichtlich glücklich, wie das Video zeigt.

Die Veränderung erforderte mehrere Schritte: Zunächst musste das Umstyling mit der Produktion abgesprochen werden. Gerade bei auffälligeren Veränderungen müsse laut der 51-Jährigen Rücksicht auf die Filmanschlüsse und die Konsistenz der Serie genommen werden. "Es ist ein unglaublicher Prozess, es ist ein bisschen wie auf dem Amt", berichtete Isabell mit einem Augenzwinkern. Doch letztendlich stimmten alle Beteiligten zu – und Isabell konnte ihre Ideen endlich umsetzen. Ihre Fans werden die blonde Transformation sicher als frischen Blickfang bemerken.

Seit 1995 verkörpert Isabell die "Unter uns"-Rolle der Ute Huber, ehemals Ute Kiefer. Im Februar feierte die Schauspielerin ihr 30-jähriges TV-Jubiläum. Zu diesem Anlass blickte sie zusammen mit dem Sender auf ihre bewegendsten Momente in über 7.000 Folgen zurück. Im RTL-Interview erinnerte sich die Schauspielerin besonders an ihre Irland-Episoden aus dem Jahr 2003: "Was mir immer im Kopf bleiben wird, das ist natürlich auf jeden Fall unser Irland-Dreh damals. Weil es einfach wirklich nicht nur eine tolle Geschichte war, sondern es war halt auch eine unfassbar spannende Zeit, diese Woche, die wir da hatten."

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek "Unter uns"-Stars Lars Steinhöfel, Tabea Heynig und Isabell Hertel

Anzeige Anzeige

Getty Images Isabell Hertel, Schauspielerin

Anzeige Anzeige