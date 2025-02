Isabell Hertel feiert 30-jähriges "Unter uns"-Jubiläum

Isabell Hertel (51) feiert ein beeindruckendes TV-Jubiläum: Seit 30 Jahren ist die Schauspielerin bei der Serie Unter uns als Ute Huber – ehemals Ute Kiefer – dabei. In einem emotionalen Interview mit RTL blickt sie jetzt auf ihre bewegendsten Momente in über 7.000 Folgen zurück. Besonders in Erinnerung geblieben seien ihr die Dreharbeiten in Irland 2003, wo sie nicht nur eine spannende Geschichte umsetzen, sondern auch eine unvergessliche Zeit mit dem Drehteam erleben durfte, wie sie berichtet. Ebenso einprägsam war für sie auch Utes Brustkrebsgeschichte, die ihr als Schauspielerin einiges abverlangte.

Mit einem Augenzwinkern erklärt Isabell, die sich einst auch im realen Leben einer riskanten Tumoroperation unterziehen musste, dass es ihr trotz der ernsten Thematik auch Spaß gemacht habe, Utes Krebserkrankung zu spielen. Besonders diese gegensätzlichen Erlebnisse ihrer Serienfigur hätten sie im Laufe der Jahre herausgefordert, aber auch für intensive und spannende Drehtage gesorgt, so die 51-Jährige im Interview. Auch ihre dramatische Autounfall-Szene, die etwa zur Jahrtausendwende als Teil von Utes Drogengeschichte gedreht wurde, hat sie bis heute nicht vergessen: "[Das Auto] lag auf dem Dach und wir mussten uns da so reinsetzen, als würden wir noch in den Sitzen hängen. Es war spektakulär", erinnert sich die Schauspielerin.

Abseits des "Unter uns"-Sets hat Isabell auch bereits auf zahlreichen Theaterbühnen ihr Talent unter Beweis gestellt und kann Gastauftritte in diversen anderen TV-Produktionen verbuchen. Sie betonte in der Vergangenheit bereits mehrfach, wie sehr ihr das "Unter uns"-Team im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen ist. "Ich fühle mich hier so wohl, ich hätte jetzt überhaupt keinen Stress, die nächsten 30 [Jahre] vollzumachen", erklärt sie im aktuellen Interview und gibt ihren Fans damit allen Grund zur Hoffnung, Ute noch viele weitere Jahre verfolgen zu dürfen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Behrens Yannik Meyer und Isabell Hertel bei "Unter uns"

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Isabell Hertel

Anzeige Anzeige