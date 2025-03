Das war Tobias Lichts Karriere vor "Tierärztin Dr. Mertens"

Tobias Licht (47) feiert sein Comeback mit einer neuen Hauptrolle in der Serie "Tierärztin Dr. Mertens" an der Seite von Elisabeth Lanz (53). Ab dem 18. März ist er im Ersten als Dr. Matteo Berger zu sehen, ein Veterinärmediziner mit großem Herz für Tiere, der gleichzeitig ein Geheimnis mit sich trägt. Über seine neue Rolle sagte Tobias laut Saxonia Media: "Ich wollte mit Matteo Berger einen modernen und ungebundenen Mann erzählen, der einen hohen beruflichen Ethos hat." Er betonte, dass Matteo zwar Ecken und Kanten hat, aber trotzdem ein Teamplayer sei. Damit unterscheidet sich die neue Rolle von seiner früheren Figur Dr. Koopmann, die der Schauspieler bis 2023 in der Serie "Bettys Diagnose" spielte.

Fans deutscher Soap-Dramen dürften das neue Gesicht bei "Tierärztin Dr. Mertens" bereits aus anderen Produktionen kennen. Tobias war unter anderem als Lars Berger in der RTL-Serie Alles was zählt zu sehen, wo er die Zuschauer von 2008 bis 2010 mit seinen Geschichten begeisterte. Noch früher, zu Beginn seiner Karriere, machte er sich in der Daily Soap Unter uns einen Namen. Dort spielte er von 2000 bis 2001 die Rolle des Gideon Kern. Neben seinen Einsätzen in Serien wie "Bettys Diagnose" oder "Herzstolpern" war er auch in Filmen wie "Ein Sommer im Schwarzwald" zu sehen.

Tobias wird häufig als äußerst vielseitig und bodenständig beschrieben. So griff er zu Rollen, die mal romantisch, mal tiefgründig, mal antagonistisch waren. Seine Figur Matteo Berger bezeichnet er als modern und idealistisch, mit einer tiefen Liebe für seinen Beruf und die Tiere, die er behandelt. Privat ist der 47-Jährige mit der Schauspielerin Nora Huetz (39) verheiratet, mit der er einen Sohn hat.

Getty Images Elisabeth Lanz, Schauspielerin, 2025

Instagram / tobias_licht Tobias Licht und sein Sohn im April 2022

