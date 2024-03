Deshalb spricht Holly Madison vor Kids nicht über Diäten

Ex-Playmate Holly Madison (44) achtet auf eine gesunde Ernährung in ihrem Haushalt – vor allem bei ihren zwei Kindern, Tochter Rainbow und Sohn Forest, die sie mit Ex-Mann Pasquale Rotella hat. Da setzt sie nämlich auf eine klare Linie. Gewisse Themen sollen dabei jedoch nicht zur Sprache kommen. "Wir legen großen Wert auf eine gesunde Ernährung. Ich achte aber sehr darauf, vor meinen Kindern nichts über Diäten oder Gewicht oder Ähnliches zu sagen", nimmt sie gegenüber US Weekly kein Blatt vor den Mund. Stattdessen soll der Fokus auf den Interessen der Kinder liegen, die nichts mit Äußerlichkeiten zu tun haben.

Die TV-Bekanntheit hat eine Strategie für die Fälle, in denen die Geschwister doch einmal ungesunde Snacks in den Einkaufswagen schmuggeln wollen. "Wenn sie versuchen, mir etwas Ungesundes unterzujubeln, sage ich einfach: 'Oh, ich mache etwas für die Gesundheit'", verrät sie im Interview. Insbesondere Tochter Rainbow soll früh lernen, sich nicht durch Äußerlichkeiten definieren zu lassen. "Wir wollen nicht, dass sie in einen Modus gerät, in dem sie sich wirklich auf ihr Aussehen konzentriert oder versucht, Aufmerksamkeit für ihr Aussehen zu bekommen oder sich dadurch zu bestätigen", erklärt die Ex-Freundin von Hugh Hefner (✝91) weiter.

Holly selbst war bereits mit elf Jahren sehr auf ihr Erscheinungsbild fokussiert – als Model und Playmate ging es auch in ihrem späteren Beruf hauptsächlich um ihr Aussehen. Auf TikTok hat der Playboy-Star 2021 offen über seine Körperdysmorphie gesprochen – damals habe sie ihr eigenes Erscheinungsbild verzerrt wahrgenommen. "Es erinnerte mich an einen Moment in meinem Leben, in dem ich mich in einem Video bei einer Modenschau sah und dachte: 'Oh mein Gott, ich muss abnehmen'", blickte sie zurück. Beim heutigen Betrachten derselben Modelaufnahmen stellte sie selbst fest, dass sie "aussah wie ein Stock". Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen möchte sie ihre Kinder vor diesem Körperdruck schützen.

