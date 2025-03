Kinder von Kim Gloss und Alexander lernen Baby Rosa kennen

Kim Gloss (32) befindet sich aktuell mitten in ihrer Baby-Bubble. Vor wenigen Tagen verkündete der einstige DSDS-Star die Geburt seiner dritten Tochter. Die kleine Rosa erblickte am 20. März das Licht der Welt. Nun geht es für die frischgebackene Baby-Mama und ihr Kind nach Hause – wo Rosas ältere Geschwister sie schon sehnsüchtig erwarten. "Das schönste Kennenlernen", schreibt Kim zu einer Bildercollage in ihrer Instagram-Story, auf der sowohl der Papa mit der Babytrage in der Hand zu sehen ist, als auch die Kinder, die ihre Schwester jeweils auf dem Arm halten.

Voller Liebe kuscheln die Kids vorsichtig mit ihrer Baby-Schwester. Sowohl Kims Tochter Amalia und Alexander Beliaikins Sohn Elan, die beide aus früheren Beziehungen der beiden stammen, als auch die gemeinsame dreijährige Golda wirken überglücklich. Mama Kim kann ihr Glück kaum fassen, dass ihre Patchwork-Familie um ein kleines Familienmitglied bereichert wird. "Mein Engel, ich genieße jede Sekunde dieser Kennenlernzeit, weil ich zu gut weiß, wie schnell sie vorbeigeht", schrieb sie zu einem kurzen Clip, den sie kurz nach der Geburt in ihrer Instagram-Story teilte.

Nur eine Woche vor der Geburt überraschten ihre Freundinnen die 32-Jährige mit einer Last-Minute-Babyparty. Die Influencerin teilte Eindrücke der liebevoll geplanten Feier auf Social Media. In einem Raum, der völlig in rosa und pastellgelb dekoriert war, gab es neben einer leckeren Torte auch noch Trüffelpasta und ein Antipasti-Buffet, bei dem keine Schwangerschaftsgelüste offengeblieben sein dürften.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Kim Gloss' Tochter Golda und Baby Rosa, März 2025

Instagram / Kim Gloss Kim Gloss und ihre Freundinnen im März 2025

